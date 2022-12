Foto’s: Center Parcs De Huttenheugte ingrijpend vernieuwd

Deel dit artikel

Center Parcs De Huttenheugte is in het afgelopen jaar ingrijpend vernieuwd als onderdeel van een omvangrijk innovatieprogramma ter waarde van € 35 miljoen , waaronder de vernieuwing van alle cottages. Het in Drenthe gelegen park vierde afgelopen week haar 50e verjaardag en presenteerde de vernieuwde cottages.

Bij de vernieuwing van de cottages is extra aandacht besteed aan comfort en luxe. Bij de cottages op de Huttenheugte ligt de nadruk meer op VIP en premium cottages dan voorheen, vanwege een toename van de vraag binnen het premium segment. Ook zijn nieuwe vormen van beleving aan het aanbod toegevoegd, zoals de Wonders of Nature-cottage. In deze themacottage ervaren gasten in elke kamer de wonderen van de natuur, zoals reusachtige mammoetbomen in de slaapkamer, of kunnen zij een duik nemen in de lichtgevende onderwaterwereld in de badkamer.

Center Parcs De Huttenheugte vierde haar 50-jarig jubileum samen met haar gasten die de hele week konden genieten van leuke en feestelijke activiteiten waaronder een Welcome Night in de Action Factory waar zij met hun ‘golden ticket’ fantastische prijzen konden winnen, een Family Quiz Night, een Escape Game die volledig in het teken stond van 50 jaar De Huttenheugte en de Crazy Super Bingo. Afgelopen weekend was er live muziek in het Grand Café en kwamen er meer dan 400 medewerkers af op een reünie.

De Huttenheugte – het vierde park van Center Parcs (toen nog Sporthuis Centrum) – opende in 1972 haar deuren in Drenthe. Het was het eerste vakantiepark waarvan een meer het middelpunt vormde en waar gasten met een roeiboot of waterfiets konden genieten van de omringende natuur. Rondom de recreatieplas tekenden zich de eerste contouren van het vakantiepark af: eerst als camping in combinatie met luxe bungalows, een overdekt zwembad, sauna, supermarkt, restaurant en een speeltuin. In de jaren die volgden, ontwikkelde De Huttenheugte zich tot een modern vakantiepark, dat al snel werd uitgebreid met allerlei voorzieningen en attracties, zoals de AquaMundo (1982), de Market Dome (1990), een sporthal (1995), de Action Factory (2000) en tientallen sportieve en recreatieve activiteiten. Nu – ruim 50 jaar later – telt De Huttenheugte 652 luxe cottages en heeft het park een oppervlakte van ruim 110 hectare.

Ook zijn alle centrale voorzieningen vernieuwd en uitgebreid. Zo is de Aqua Mundo van een nieuwe koepel voorzien en kunnen gasten zich in het Waterplayhouse vermaken met nóg meer waterattracties. Verder heeft het park een overdekte entree gekregen en zijn de paden, verlichting en bewegwijzering vernieuwd. Door het digitaliseren van de ‘customer journey’ is het proces van boeken, voorbereiden en beleven van de vakantie nóg gemakkelijker door een digitale interface. Zo kunnen gasten met de Center Parcs-app snel en eenvoudig allerlei activiteiten en services boeken, een tafeltje reserveren en hun weg op de parkplattegrond vinden. Alle reserveringen komen op een digitale armband te staan, waarmee zij ook het slot van de cottage en de kluisjes in de Aqua Mundo kunnen openen.

