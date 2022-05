Foto’s – Selectie AFC Ajax op Curaçao

Deel dit artikel

Dinsdag 17 mei is de selectie van de AFC Ajax gearriveerd op Curaçao na een vlucht in de business class van KLM, slechts enkele dagen na het voor de 36e keer winnen van het Nederlandse kampioenschap. AFC Ajax zal op Curaçao verblijven tot 21 mei 2022 om aan een veelzijdig programma deel te nemen.

De activiteiten hebben ook een sociaal karakter, zoals voetbalclinics voor jongeren, bezoek aan diverse scholen, seminars voor de coaches en staf, alsook bezoek aan sportinstanties. Het bezoek zal afgesloten worden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen AFC Ajax en Team Curaçao.

Tijdens een persconferentie gehouden na aankomst van het team, heeft het CTB samen met AFC Ajax, Team Curaçao en Call To Action Management (CTAM) de laatste meer gedetailleerde informatie verstrekt met betrekking tot het programma over het bezoek van AFC Ajax en de vriendschappelijke wedstrijd. De vriendschappelijke wedstrijd tussen beide teams zal komende vrijdag plaatsvinden om 20.00 uur ’s avonds in het stadion Ergilio Hato (SDK). Het team van Curaçao is samengesteld uit profvoetballers spelende in Europa die op Curaçao hun roots hebben en spelers van de winnende Curaçaose club, Jong Holland. Ook de profvoetballers die deel maken van het Curaçaose team zijn inmiddels op het eiland.

CTB nodigt samen met overige partners de gehele gemeenschap van Curaçao uit om aanwezig te zijn om deze unieke vriendschappelijke wedstrijd tussen AFC Ajax en Team Curaçao, aan den lijve te ervaren. Kaartjes zijn beschikbaar bij verschillende verkooppunten en online. Voor meer informatie ajax.curacao.com.

Author Arjen Lutgendorff