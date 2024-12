Wij stellen rondreizen samen voor jou, voor groepen, voor gezinnen en bieden groepsreizen aan voor soloreizigers.

Vietnam, Fox, Anouk van Bracht

Bij Fox maken we het verschil voor jou als reisagent en jouw klanten. Waarom samenwerken met ons een slimme keuze is? Dat lichten we hier graag aan je toe:

Ons rondreizenassortiment kent een uitgebalanceerd reisaanbod inclusief excursies. Je bent dus geen extra tijd kwijt met het zelf samenstellen van een passend dagprogramma.

Naast het excursieprogramma heb je ook de mogelijkheid om ter plaatse optionele excursies bij te boeken.

Al onze groepsrondreizen worden uitgevoerd met Nederlandssprekende reisleiding*

Onze commissie is zonder maximum en je krijgt ook commissie over de vlucht (excl. tax).

Wij bieden flexibele opties waarbij een uitgestelde vlucht (eerder vertrek of later terug) of een land only arrangement tot de mogelijkheden behoort.

Ons exclusieve expertiseteam biedt altijd een passende oplossing: de nieuwe retail desk is er speciaal voor de reisagent. Het team bestaat uit ervaren reisspecialisten die graag met jou meedenken. Dit zorgt voor snelle service, herkenning en erkenning en geen lange wachtrijen bij het callcenter voor jou als retailer.

Extra gemakkelijk is onze chatfunctie, te vinden in het reisagentenportaal, reisagent.fox.nl.

Ierland, Fox, Joost Fransen

Het bieden van onvergetelijke reismomenten is wat ons drijft. Fox staat niet voor niets voor meer verrassing, meer verbinding en meer expertise. Fox gaat verder… Onze nieuwe reizen zijn te herkennen aan de stempel ‘Nieuw in ons aanbod’. En zijn jouw klanten echt op zoek naar ‘hidden gems’ die de reis net dat beetje extra geeft? Selecteer dan de reizen voorzien van de ‘Fox gaat verder-stempel’ die staat voor belevenissen waarvan wij vinden dat je die als reiziger echt meegemaakt moet hebben.

Graag tot snel bij Fox!

*Tenzij anders vermeld.