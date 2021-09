FTI rechtstreeks met Air Cairo van Schiphol naar Hurghada

Deel dit artikel











FTI gaat voor haar Nederlandse klanten rechtstreekse vluchten vanaf Amsterdam aanbieden met Air Cairo naar de Egyptische badplaats met ingang van november. De touroperator biedt nog tot eind oktober drie aanvullende pakketten aan voor optimale zekerheid en flexibiliteit.

De eerste vlucht van Düsseldorf naar Hurghada op 3 september jl. was volgeboekt, ziet ook dat Egypte de ideale omstandigheden biedt voor een veilige vakantie: “Wij zijn verheugd te kunnen melden dat onze eerste vluchten met onze luchtvaartpartner European Air Charter volgeboekt waren. We merken ook een sterke vraag naar vluchten voor de komende maanden. Dit toont aan dat de bestemming, met 360 dagen zon per jaar, erg populair is bij vakantiegangers”, zegt Elia Gad, Group Head of Destination Egypt bij FTI.

“We spelen in op de sterke vraag naar de herfstvakantie en hebben tot oktober onze vluchtcapaciteit verhoogd van één naar twee dagen per week vanuit Leipzig en Düsseldorf. Een groot voordeel is dat er voor vakantiegangers nauwelijks beperkingen zijn bij het inreizen van Egypte, zeker als ze volledig gevaccineerd zijn. Er is tevens geen quarantaineplicht meer na terugkomst in Nederland.”

naast Hurghada is El Gouna met zijn talrijke watersportmogelijkheden vooral populair bij surfers, wakeboarders en kiters. Daarnaast maakt deze duurzame stad ook indruk met andere activiteiten zoals golfen, paardrijden en fietsen. Voor de eerste keer en als enige organisator biedt FTI gasten die willen sporten tijdens hun vakantie aan om deel te nemen aan de El Gouna Halve Marathon op 5 november 2021.

“Met het exclusieve aanbod van dit kleine sportevenement in ons programma, laten we gasten de verscheidenheid aan vakantie-opties in Egypte zien. Iedereen is welkom, jong of oud, amateur hardloper of professional. Wat telt is plezier – en dat is wat gasten die naast ontspanning een unieke activiteit willen doen en die misschien door vrienden of familie kunnen worden toegejuicht, zeker hebben”, zegt Gad.

