Ga (online) aan de slag bij de Google Digitale Werkplaats

Voor veel ondernemers, met name in de reisbranche, zijn het uitdagende tijden. Gelukkig lijken er betere tijden aan te breken en beginnen Nederlanders weer reizen te boeken. Hoog tijd dus om de bagage te vullen met digitale vaardigheden, zodat er straks weer een vliegende start gemaakt kan worden.

Google Digitale Werkplaats biedt van 17 tot en met 28 mei speciaal voor zelfstandige reisagenten gratis workshops, masterclasses en online 1-op-1 coachingsessies aan. Deze sessies zullen toegespitst zijn op de reisbranche en worden gegeven door ervaren Digitale Werkplaats-trainers.

We beginnen de week met een masterclass over het schrijven van een online marketingplan voor jouw reisbureau. Wie is je doelgroep en spreek je die doelgroep ook daadwerkelijk aan? We gaan doelstellingen opstellen en aan de slag met content. Aan het einde van de masterclass heb jij een basis online marketingplan in handen voor jouw reisbureau!

Uiteraard moet jouw reisbureau online wel gevonden worden! En daarom bieden we ook workshops aan, die gaan over het inrichten en optimaliseren van een Google Mijn Bedrijf profiel, het creëren van content voor social media en zoekmachineoptimalisatie (SEO). Door hiermee aan de slag te gaan kun jij ervoor zorgen dat jouw reisbureau online beter vindbaar én zichtbaar is. Heb je na het volgen van een van de sessies extra verdieping of hulp nodig? Plan dan een gratis 1-op-1 coachingsessie in met een van de Digitale Werkplaats-trainers.

Bekijk hier het gehele aanbod en meld je aan voor een van de online sessies. Wacht niet te lang, want deze sessies worden alleen aangeboden tussen 17 en 28 mei en vol is vol.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Kun je niet wachten en wil je nu al aan de slag? Bekijk hier het Google Mijn Bedrijf Stappenplan om in 6 stappen beter vindbaar en zichtbaar te worden in Google.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.