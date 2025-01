Ciska Dekker (Sales & Marketing Manager bij Van der Valk Bonaire) en Rutgher Verstrepen (Sales Manager Retail Corendon) treffen elkaar op Bonaire, het eiland waar Ciska woont én werkt. Dat laatste doet ze bij Van der Valk. Corendon heeft het eiland omarmd door er zelf naartoe te vliegen. Welke plannen zijn er nog meer? Ciska en Rutgher vragen het elkaar.

Rutgher: “Jij bent sinds oktober verantwoordelijk voor de sales en marketing bij Van der Valk Bonaire. Kun je jezelf kort voorstellen?”

Ciska: “Zeker! Ik ben Ciska Dekker en kom oorspronkelijk uit Nederland, maar woon nu alweer drie jaar op Bonaire. Eerder werkte ik tien jaar voor Roompot Vakanties, waar ik de sales deed en ook in het managementteam zat. In die tien jaar maakte ik de hele transitie mee van klein familiebedrijf naar grote speler, tot ik mezelf er niet meer vond passen. Er waren teveel regels voor mij, terwijl ik juist heel blij word van veel vrijheid en nieuwe plannen bedenken en uitvoeren.”

Rutgher: “Heb je toen de koffers gepakt naar Bonaire en ben je bij Van der Valk terechtgekomen?”

Ciska: “Mijn partner en ik wilden graag op Bonaire wonen. Onze dochter was toen één jaar oud, en kinderopvang is heel lastig op het eiland. Ik koos ervoor om vanuit huis te werken en zette mijn eigen bootverhuurbedrijf op. Dat liep best goed, maar ik merkte dat het niet mijn business was. Ik deed elke dag hetzelfde en raakte al snel in een sleur. Daarna werd ik gevraagd om een bestaand, maar minder goedlopend autoverhuurbedrijf op het eiland te hervormen. Maar ik zat daar niet op mijn plek, omdat ik niet de vrijheden kreeg om het succesvol te maken. Toen kwam de vacature van Sales & Marketing Manager bij Van der Valk Plaza Bonaire voorbij. Na drie gesprekken ben ik op 1 oktober van dit jaar begonnen.”

Rutgher: “Wat was je eerste indruk van Van der Valk?”

Ciska: “Ik ken Van der Valk al vanuit Nederland en wist dat het een familiebedrijf is, maar ook een dat heel open is. Iedereen rent voor elkaar en helpt elkaar. De directie is altijd met heel veel zaken tegelijkertijd bezig. Mijn taak is vooral om focus te houden op datgene waar het bedrijf naartoe wil. Dat inspireert mij heel erg. Als je ziet wat er op Bonaire door Van der Valk is neergezet, hoe lastig het is om op het eiland te bouwen en personeel te krijgen, maar ook de plannen die er nog zijn, dan vind ik het een heel mooi bedrijf om voor te werken.”

Rutgher: “Wat zijn die plannen?”

Ciska: “Van der Valk Bonaire zit hier al zo’n 25 jaar. Dat is al een hele tijd en daardoor moeten we ook blijven vernieuwen. Het villa-eiland, waar Corendon exclusief zeventig appartementen heeft, is onlangs gebouwd en daar komen nog een aantal appartementen bij. Begin november is niet alleen de nieuwe lobby geopend, maar ook de gym. Er is nog een oud gedeelte dat tegen de vlakte gaat; daar worden nieuwe appartementen en hotelkamers gebouwd. Aan de achterkant van het complex worden stagiaire-woningen neergezet. Er wordt ook een nieuwe spa gebouwd, die volgend jaar opengaat. Daarnaast wordt er aan de voorkant een groot casino à la Las Vegas neergezet. En om ongegeneerd Van der Valk Bonaire te promoten: als je deze accommodatie vergelijkt met andere hotels op het eiland, dan is het nieuwe gedeelte strak en modern, maar ook warm ingericht. Deze sfeer en stijl worden helemaal doorgevoerd in de nieuwe appartementen en hotelkamers. Maar ook als je kijkt naar de zalen en naar wat wij allemaal te bieden hebben, zijn we uniek op het eiland. Ook op het gebied van faciliteiten: we hebben onder meer onze eigen duikschool en een eigen haven met boten. Alles is bij ons mogelijk. Van der Valk Bonaire biedt een all-inclusive service en is daarin een van de weinige op het eiland.”

Rutgher: “Wat zijn jouw toekomstplannen bij Van der Valk?”

Ciska: “Ik heb altijd gezegd dat ik tot mijn 45e wil werken, en heb dus nog een paar jaar te gaan. Mijn belangrijkste doel is om bij Van der Valk Plaza Bonaire echt grote events te kunnen organiseren, zoals bruiloften. Op Bonaire vind je namelijk geen enkele locatie met zoveel capaciteit als bij ons. Daarnaast wil ik met Van der Valk Plaza Bonaire nog meer de Amerikaanse markt opgaan. Ik denk dat 90% van de Amerikanen niet eens weet waar Bonaire ligt. Maar omdat er nu steeds meer directe vluchten vanuit Amerika zijn en er bij ons steeds meer capaciteit bijkomt, zie ik veel kansen.”

Ciska: “Ik ben ook benieuwd naar jou. Vertel eens over jouw loopbaan.”

Rutgher: “Ik heb toevallig ook voor Roompot Vakanties gewerkt, maar dan als stagiair op de marketingafdeling, en een paar jaar voordat jij er kwam werken. Na mijn studie ben ik bij TUI begonnen, in diverse functies en altijd aan de kant van de retail. Omdat TUI een vrij platte organisatie is en ik daardoor niet snel stappen kon maken, ben ik na zeven jaar weggegaan voor een salesfunctie bij Thomas Cook. Ik broed graag op ideeën, voer ze vervolgens uit en als het dan blijkt te werken, ben ik heel erg tevreden. Dat maakt mij echt gelukkig. Daarnaast beschouw ik mezelf als teamplayer en mensenmens. Ik had het heel erg naar mijn zin bij Thomas Cook, tot het failliet ging in september 2019.”

Ciska: “Toen was dat avontuur voor jou ook klaar.”

Rutgher: “Dat is heel raar. We kwamen op een dag met z’n allen naar kantoor, leverden onze laptop in en toen was het na twee jaar afgelopen.”

Ciska: “Dat was net voor Covid, en toen?”

Rutgher: “Inderdaad. Ik was begin januari 2020 nog op de Vakantiebeurs geweest en raakte daar in gesprek met een Franse startup die de Nederlandse markt wilde betreden. Na een aantal goede gesprekken liep dat vanwege Covid op niets uit. Daarna ben ik bij de Jaarbeurs/Vakantiebeurs begonnen, maar midden in de Covid-periode was het behoorlijk lastig om een Covid-proof event te organiseren. Na acht maanden is mijn contract daar ontbonden. Niet veel later werd ik door TUI gebeld; ze zochten iemand die de systemen en de markt kende. Ik ben daar destijds niet vervelend of met ruzie weggegaan. Heel eerlijk: we zaten midden in de Covid-periode, ik had geen werk en wel een gezin, dus ik ging de uitdaging aan. Natuurlijk had ik er ook zin in, maar ik wist ook dat ik het werk niet weer zeven jaar zou doen, ook al was de functie voor een gedeelte anders. Na een tijdje sprak ik iemand van Corendon, die vertelde dat de reisorganisatie de banden met de retail wilde aanhalen. Of dat iets voor mij was? Dat was zeker iets voor mij, en ik ben er aan de slag gegaan.”

Ciska: “Wat is jouw doel met Corendon?”

Rutgher: “Ik wil met Corendon de meest geliefde touroperator in de retail zijn.”

Ciska: “Wanneer ben je geliefd?”

Rutgher: “Als alles klopt. Als je een goed product hebt, een goed systeem, en als je een goede gemiddelde commissie kunt geven. Kortom, als alle puzzelstukjes voor de reisagent aan de balie of voor een online speler in elkaar passen. Een van de zaken die we aanpassen om dat doel te bereiken, is het verbeteren van het boekingssysteem voor agenten. Ook de backoffice, die nu nog handmatig is, wordt geautomatiseerd. We doen het stapje voor stapje; het kan namelijk niet in één keer.”

Ciska: “Hoe groot is jouw team?”

Rutgher: “We zijn met z’n tweeën: Demi van Santen en ik. Helaas gaat Demi binnenkort Corendon verlaten. Ze wil graag haar horizon verbreden en het liefst tijdelijk naar het buitenland. Gelukkig komt Cigdem Akin weer voor de volle 100% terug op retail en mag Demi vervangen.”

Ciska: “Red je het daarmee?”

Rutgher: “Eerlijk gezegd voor nu niet, en daardoor moet ik keuzes maken. Ik heb wel zeer veel vertrouwen in de toekomst wanneer het team is uitgebreid.”

Rutgher: “Hoe ziet de ideale vakantie op Bonaire eruit?”

Ciska: “Het ligt aan de doelgroep: waarom kom je naar Bonaire? Het eiland staat heel erg bekend als duikeiland, maar je hoeft geen duiker te zijn om op vakantie te gaan naar Bonaire. Het eiland heeft zoveel te bieden.”

Rutgher: “De Nederlandse consument gooit Aruba, Bonaire en Curaçao vaak op één hoop, terwijl het drie totaal verschillende eilanden zijn. Ik vind persoonlijk dat Bonaire een lieflijk, vriendelijk en gastvrij eiland is.”

Ciska: “Weet je wat eigenlijk een nadeel is van wonen op Bonaire? Dat de schoonheid van het eiland mij steeds minder opvalt, omdat het ‘gewoon’ wordt. Maar ik ben verliefd geworden op Bonaire vanwege de sfeer en de mooie gebieden van het eiland. Lokale mensen zijn heel lief, relaxed en hulpvaardig. Zonder dat je erom vraagt, word je meteen geholpen. Dat is zo fijn. En natuurlijk het fantastische weer: we leven hier altijd buiten. Ik houd enorm van watersporten, en dat kan ik hier goed doen. Bonaire is ook heel ‘laid-back’: alles gaat hier in een rustiger tempo én we hebben niet eens een stoplicht op het eiland. Mijn tip voor reizigers is: boek een eilandtour, ontdek de mangrove en vraag naar de plekjes die alleen de lokale bevolking kent.”

Rutgher: “Ben je bang voor overtoerisme?”

Ciska: “Eigenlijk niet. Die capaciteit heeft het eiland niet. Veel gebieden zijn namelijk beschermd, en daar mag dus niet worden gebouwd. Je merkt wel dat Bonaire achterloopt op het gebied van infrastructuur. Je kunt hier niet goed fietsen of op een scooter rijden; daar zijn de wegen en verlichting niet op ingericht”

Rutgher: “Wat doet Van der Valk aan duurzaamheid?”

Ciska: “Wij zijn onder meer bezig met een systeem waardoor we zelfvoorzienend kunnen zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld veel zonnepanelen geplaatst.”

Rutgher: “Wat is jullie doelgroep?”

Ciska: “Mensen die liefde hebben voor Bonaire én Van der Valk. Wij houden enorm van repeaters.”

Rutgher: “Het is ook een fantastisch product. Bijna iedereen kan een hotel bouwen, letterlijk dan. Maar het zit ‘m in de kleine dingen, in de finesse van een hotel, in de gastvrijheid en service.”

Ciska: “Werkt Corendon met mystery guests, zodat de kwaliteit van de accommodaties wordt getest?”

Rutgher: “Nee, niet dat ik weet. We hebben een eigen productafdeling in Nederland en een inkooporganisatie in Turkije die nauw samenwerken. Alle accommodaties worden door hen bezocht. Daarnaast zijn reviews voor ons heel belangrijk. Als een review niet goed is, zien we dat de conversie op de site omlaag gaat. Ook reisagenten gebruiken vaak reviews bij het uitzoeken van vakanties.”

Ciska: “Ik ben heel benieuwd hoe Corendon de Covid-periode heeft beleefd. Zitten jullie alweer op het oude niveau?”

Rutgher: “Covid heeft alles stilgelegd, maar het vouchersysteem heeft de branche destijds gered. Corendon is een veerkrachtig bedrijf, en écht vernieuwend. Zoals de lancering van de Adult Only-zone in de A350, die door veel klanten enorm wordt gewaardeerd. We hebben het product hiermee verbeterd, terwijl er op het moment van de lancering werd gedacht dat het om een 1 aprilgrap ging. Dat vind ik vernieuwend, en daar ben ik heel trots op.”

Ciska: “Wat zijn jouw grootste uitdagingen?”

Rutgher: “Om de klant zo vroeg mogelijk te laten boeken, omdat de prijsontwikkeling in de gehele markt een ‘race to the bottom’ is. Hoe dichter je bij de vertrekdatum zit, hoe lager de prijs. Dus je weet eigenlijk al van tevoren dat als je een paar weken voor vertrek zit, de prijs al te laag is waardoor je geen marge meer kunt maken. We willen dat de klant eerder een besluit neemt en boekt. Aan ons de taak om hem eerder tot actie aan te zetten.”

Ciska: “Hoe zou je Bonaire verkopen?”

Rutgher: “Als ultieme rustbestemming.”

Ciska: “Corendon heeft op Curaçao eigen hotels. Worden die ook op Bonaire gebouwd?”

Rutgher: “Niet dat ik weet.”

Foto: Vincent van der Valk, Rutgher Verstrepen, Duncan van der Valk en Ciska Dekker.



Dit artikel is verschenen in Travelpro, december 2024.