GBT benoemt nieuwe directeur

American Express Global Business Travel (GBT) heeft vanaf 1 januari 2021 een nieuwe algemeen directeur Benelux: Swapna Nair (35). Swapna volgt Freek Jansen op, die na vier jaren van transformatie en groei van GBT heeft besloten om eind 2020 af te treden. Vanuit het Nederlandse hoofdkantoor in Eindhoven zal Swapna rechtstreeks rapporteren aan Julien Kauffmann, GBT’s Vice President en General Manager van Frankrijk, de Benelux, Zuid-Europa en het Midden-Oosten.

“In de afgelopen vier jaar, onder Freeks leiding, is de positie van GBT in de Benelux versterkt, door omzetgroei te realiseren en de commerciële activiteiten uit te breiden”, aldus Julien Kauffmann. “Tegelijkertijd is de betrokkenheid van medewerkers en de klanttevredenheid aanzienlijk vergroot.” De opvolger van Freek Jansen komt uit de eigen gelederen. Julien Kauffmann: “Met haar internationale commerciële ervaring op het gebied van technologie en digitalisering en haar trackrecord als Head of Sales binnen GBT, is Swapna de ideale persoon om dit stokje over nemen. Ik ben ervan overtuigd dat zij deze positieve lijn zal vasthouden, zelfs onder de huidige uitdagende omstandigheden.” De komende maanden zullen beiden samenwerken aan een goede overdracht.

Swapna: “Ik voel me vereerd met deze beslissing en ik ben Freek dankbaar voor zijn leiderschap, begeleiding en steun. Het is een voorrecht om leiding te mogen geven aan het getalenteerde team van collega’s binnen een organisatie die continu investeert in en bouwt aan de toekomst. Onze prestaties in tijden van COVID-19 hebben onze kracht en veerkracht getoond, en onze toewijding om onze klanten van dienst te zijn is alleen maar groter geworden. Ik kijk uit naar de kansen en uitdagingen die voor ons liggen om de zakenreiservaring verder te verbeteren, samen met onze collega’s, klanten en leveranciers.” Swapna werkte de afgelopen drie jaar als Head of Sales bij American Express Global Business Travel Netherlands. Daarvoor vervulde ze commerciële rollen bij onder meer Capgemini, Infosys en Avery Dennison, waar ze werkte aan het versterken van de marktpositie en het vergroten van het klantenbestand binnen de Europese markt. Ze heeft een MBA van de Rotterdam School of Management en woont in Amsterdam.

