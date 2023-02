“Geen voorstander Vakantiebeurs: draagt bij aan extra milieuvervuiling en klimaatopwarming”

Deel dit artikel

“De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de Vakantiebeurs, aangezien die één grote oproep is om te reizen, vaak met vliegtuig, en ook vaak verder en vaker dan eigenlijk nodig is”, dat laat Maarten van Heuven (Fractievoorzitter Partij voor de Dieren gemeente Utrecht) weten aan Travelpro.

“De Vakantiebeurs heeft het doel dat meer reizen verkocht worden, en op die manier draagt de Vakantiebeurs bij aan extra milieuvervuiling en klimaatopwarming. Niet alleen door het verkopen van reizen, maar ook het bijeenkrijgen van mensen in de Jaarbeurs, en het maken van stands en promomateriaal. Het organiseren van die beurs kunnen wij als lokale Partij voor de Dieren niet voorkomen, aangezien de Jaarbeurs over de eigen activiteiten gaat. Omdat de gemeente Utrecht wel zelf over de eigen reclamecontracten gaat, konden we daar met een verbod op fossiele reclame aan de slag.”

De Jaarbeurs laat weten dat er veel wordt gefocust op duurzaamheid. Zo werkt de organisatie al niet meer met papieren plattegronden, was er tijdens de Vakantiebeurs focus op duurzaam reizen en was er een duurzaamheidsroute. Een woordvoerster laat weten dat de Jaarbeurs jaarlijks kijkt naar de beurzen die het organiseert. “De actualiteit is heel belangrijk en dat houden wij altijd goed in de gaten. Het is niet zo dat wij voor jarenlang iets vastleggen. De focus op duurzaam hebben wij Jaarbeurs-breed, dus ook op de Vakantiebeurs. We hebben onze volle aandacht op duurzaamheid.”

Auteur Arjen Lutgendorff