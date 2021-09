Geen wintersport zonder accessoires 

Deel dit artikel











(Advertorial) Het kan lastig zijn om in te schatten wat je allemaal mee moet nemen wanneer je op wintersport gaat, vooral als je voor de eerste keer gaat. Je wilt natuurlijk niet dat je belangrijke accessoires vergeet mee te nemen of te kopen. Van een skihelm tot je paspoort, je neemt best wel wat spullen mee. Ben je benieuwd welke accessoires je zeker niet moet vergeten? Wij zetten het hier voor jou op een rijtje.

Bescherming tijdens de wintersport

Het is belangrijk om je te beschermen tijdens de wintersport. Een helm en een ski zonnebril zorgen ervoor dat je beschermt bent tegen vallen en tegen de zon. Je kan best wel wat spullen huren in een skigebied. Het is goed om van te voren goed te bedenken wat je zelf gaat meenemen en wat je daar wilt huren. Het is slim om op de berg altijd een rugzak mee te nemen waar je van alles in doet. Je kan hier eten, drinken en zonnebrand in doen. Wanneer je dan wat honger krijgt, kan je dat meteen pakken. Je kan juist op de piste snel verbranden en daarom moet je goed smeren. Mensen vergeten dat wel eens omdat ze door al het skiën en snowboarden niet door hebben dat de zon best hard schijnt.

Kleding wat meegaat op wintersport

Wanneer je op wintersport gaat, dan is het goed om veel warme kleding mee te nemen. Je kan het beste werken in laagjes omdat je dan ook onderdelen uit kan trekken. Een goede ski-jas en skibroek zijn vooral belangrijk. Je kan er dan voor kiezen om nog fleece kleding mee te nemen voor eronder of een skipully. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe lang je gaat, vanuit daar kun je bepalen hoeveel sets je meeneemt. Skisokken, ski handschoenen, een muts en een sjaal zorgen er ook voor dat je warm blijft.

Algemene accessoires mee op wintersport

Er zijn natuurlijk heel veel spullen gerelateerd aan het skiën of snowboarden, maar je moet ook de algemene accessoires meenemen. Een reisverzekering afsluiten met wintersportdekking en je paspoort zijn onderdelen om niet te vergeten. Financiële middelen zijn natuurlijk belangrijk en je telefoon is ook goed om mee te nemen. Je kan zelf ook een EHBO-tasje meenemen, je hoeft dan niet meteen naar de EHBO wat bij het skigebied hoort. Het is leuk om de skivakantie digitaal vast te leggen en daarom is een fototoestel of actiecamera ideaal. Je kan daar net wat mooiere beelden mee schieten dan met je telefoon.

Author Sharon Evers

