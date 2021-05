Green Airlines vanaf Groningen naar Faro, Mallorca, Ibiza en Corfu

De Duitse luchtvaartmaatschappij Green Airlines komt naar Groningen Airport Eelde. Vanaf juli start de airline met rechtstreekse vluchten naar bestemmingen in Spanje, Griekenland en Portugal. In september komt er een nieuwe verbinding voor de Nederlandse luchthaven met de Finse kuststad Turku.

Green Airlines gaat vanaf juli in totaal zeven vluchten per week uitvoeren op Groningen Airport Eelde. Het vluchtschema omvat de Spaanse bestemmingen Mallorca en Ibiza en het Griekse eiland Corfu, elk met twee verbindingen per week. Green Airlines vliegt ook eenmaal per week naar Faro in de Algarve in Portugal. Turku in Finland wordt op 1 september als nieuwe bestemming toegevoegd, met vijf wekelijkse rechtstreekse vluchten naar Groningen.

De vluchten zullen worden uitgevoerd met een Embraer E190 regionale jet van German Airways die op Groningen Airport Eelde is gestationeerd. Het vliegtuig met ruimte voor 100 passagiers staat bekend om zijn brandstofefficiëntie, lage emissies en stille geluidsniveaus. De ticketprijs is inclusief één snack en één gratis drankje en één stuk bagage tot 23 kilogram plus één stuk handbagage tot 8 kilogram.

