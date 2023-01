Groningen Airport Eelde: extra vluchten en bestemmingen zomerseizoen 2023

Deel dit artikel

Wegens aantrekkende vraag zijn er voor komend zomerseizoen (april t/m oktober 2023) extra vluchten ingepland door verschillende reisorganisaties aan de reeds geplande vluchtseries, dat laat Groningen Airport Eelde weten.

TUI heeft aangekondigd om de Turkse bestemming Antalya toe te voegen aan het bestemmingsaanbod. Zij zal deze bestemming vanaf Groningen Airport Eelde wegens een sterke marktvraag aanbieden op dinsdagen en vrijdagen in de zomervakantie (11 juli t/m 29 augustus). De reeds geplande bestemmingen van TUI zijn Gran Canaria (Las Palmas) en Mallorca (Palma).

Corendon heeft aangekondigd in het zomerseizoen een tweede vluchtdag toe te voegen op de route Groningen – Heraklion (Kreta, Griekenland). Ook nieuw in het aanbod van Corendon is dat zij in augustus 1 keer in de week vliegt naar Rhodos (Griekenland) en twee keer per week naar Dalaman (Turkije). De bestemmingen die al worden aangeboden zijn naar het reeds genoemde Kreta (Griekenland), Mallorca (Spanje), en Antalya (Turkije).

Daarnaast komt reisorganisatie Sunweb terug op Groningen Airport Eelde en biedt van 21 tot 28 oktober 2023 (herfstvakantie-Noord) de bestemmingen Antalya (Turkije), Bodrum (Turkije) en Rhodos (Griekenland) aan. Reisorganisatie Sunair vliegt net zoals de voorgaande jaren naar de Kanaaleilanden (Guernsey, Verenigd Koninkrijk), maar dan voor een langere periode dan vorig jaar.

Groningen Airport Eelde is blij met deze uitbreiding: “We zien dat het aanbod groeit met de toenemende vraag naar regionaal vertrek. Mensen willen ontspannen, zonder lange wachtrijen op vakantie. Daarnaast zijn dit voor onze regio gewilde bestemmingen. We zijn daarom blij met deze uitbreiding in deze vakantieperioden en we blijven met onze partners werken aan meer!”, aldus Jonas van Dorp, Manager Commercie & Communicatie Groningen Airport Eelde.

Liefhebbers van een vakantie vanaf Groningen Airport Eelde kunnen beter niet al te lang wachten met boeken. De vraag is groot, de consument doet er daarom goed aan er snel bij te zijn. Pakketreizen en/of losse vluchten én de wintersportreizen van BBI Travel naar Zweden zijn boekbaar via www.groningenairport.nl, de genoemde reisorganisaties en het reisbureau.

Author Arjen Lutgendorff