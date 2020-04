Grote boekingssites niet coulant voor hotels, hostels en B&B’s

Wereldwijd komen hoteliers, hostels en B&B’s in problemen door de strenge voorwaarden waar boekingsplatforms, zoals Expedia en Booking.com, de hotels aan houden. “Ze geven in algemene bewoording aan dat hun eigen belangen voor gaan”, dat zegt Dirk Beljaarts (directeur van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland).

Hotels in heel Nederland proberen met man en macht hun contracten na te komen zodat er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen. In het geval van annuleringen eisen platformen volgens de branchevereniging bijvoorbeeld binnen vijf dagen geld terug, waardoor hoteliers in betaalproblemen komen. Daarnaast is er voor hoteliers geen goede mogelijkheid om de gast een aanbieding te doen voor het verplaatsen van de boeking. Terwijl gasten hier vaak wel om vragen. Daarom roept KHN boekingsplatforms op solidair te zijn met hun hotelpartners en ze tegemoet te komen in deze moeilijke tijd.

De hoteliers begrijpen dat de gezondheid van gasten en medewerkers op nummer 1 staat. Dus vanuit de branche is er veel begrip voor het uitstellen van een bezoek, bijvoorbeeld als de gast zelf ziek is door het coronavirus en daardoor niet kan reizen, dan wel doordat er een uitreis- of inreisverbod geldt. In een economische crisistijd is liquiditeit belangrijk om te overleven. Beljaarts: “Hulp van onze leveranciers is hierbij belangrijk. Gelukkig ziet KHN dat op grote schaal gebeuren. We hebben elkaar immers nodig om allemaal te kunnen overleven. Samen met branchepartners, zoals brouwers en groothandels, zette KHN bijvoorbeeld de actie ‘helpdehoreca.nl’ op. Gasten kunnen hier vouchers kopen voor hun favoriete horecazaak, voor op het moment dat deze weer open gaat. Van de kant van de Online Travel Agencies (OTA’s) wordt echter geen enkele hulp aangeboden.”

“Het is ronduit teleurstellend om te zien dat waar vele kleine en grote leveranciers er alles aan doen om hun klanten in de horeca te helpen, élke hulp van de boekingsplatforms (waarvan we weten dat er miljardenwinsten gemaakt worden) uitblijft. Géén opschorting van betaling en geen kwijtscheldingen. Niets!”, aldus Beljaarts. KHN roept ze dan ook op om per direct te komen met bovengenoemde hulp én met lagere commissiepercentages met een ingroeimodel, zodat ze ook hun verantwoordelijkheid nemen in de opbouw van de sector. Oude commissiepercentages zouden pas weer van kracht moeten worden als de omzetten/aantallen kamerovernachtingen weer op het oude of tenminste gezonde niveau zijn.

Hotels wereldwijd worden hard geraakt door de coronacrisis en vechten voor hun voortbestaan en het behoud van werkgelegenheid. Beljaarts: “De strenge eisen waar de platforms de hotels aan houden, brengt ze in zware problemen. Veel hoteliers willen in gesprek met gasten voor het verplaatsen van een boeking. Dit is in de huidige werkwijze van de meeste platforms bijna onmogelijk. Daarnaast eisen sommige platforms in het geval van annuleringen binnen vijf dagen van een hotelier het geld terug. Dit brengt veel hotels in grote liquiditeitsproblemen.”

KHN riep de platformen daarom in een brandbrief op de hotelsector te helpen. Bijvoorbeeld door zelf garant te staan bij annuleringen naar de gast en een langere periode in te bouwen bij het terugstorten van gelden door het hotel aan het platform. Ook kunnen ze hoteliers helpen door niet automatisch te annuleren maar door het uitstel van boekingen en aanbiedingen later in het jaar beter te promoten. “Het is toch van de zotte dat gezonde horecabedrijven om dreigen te vallen vanwege dit soort harde contracteisen. KHN doet daarom een beroep op steun van de platforms om de hoteliers en de toeristische sector te helpen. De reacties van de grootste ota’s op de brandbrief zijn zeer teleurstellend; ze geven in algemene bewoording aan dat hun eigen belangen voor gaan. Het wordt tijd dat de rijksoverheid en ACM hard ingrijpen zodat we na de coronacrisis nog een gezonde toekomst hebben voor de hotels in Nederland. KHN heeft een derhalve een melding ingediend bij de ACM.” Booking zou gisteren hebben laten weten dat het voor het grote deel van de boekingen mogelijk zou zijn om om te boeken of een voucher te geven, maar Beljaarts laat aan het Financieel Dagblad weten: “Booking.com is een meester in mooi weer spelen. Ze doen iets anders dan ze schrijven.”

