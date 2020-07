Hebben OTA’s en affiliates de slechtste papieren?

Online travel agents (OTA’s) en affiliates hebben volgens sommigen op het moment de slechtste papieren. Geringe marges, heel veel boekingen, partners die niet thuisgeven, spelregels die tijdens het spel worden veranderd en een omzet die stilvalt. Zijn OTA’s en affiliates ten dode opgeschreven of zien zij de toekomst positief tegemoet?

“Ten dode opgeschreven vind ik te ver gaan”, aldus Eelko van Drongelen (Co-Founder WeFlyCheap. TravelPro sprak met Van Drongelen op het kantoor van de affiliate in Zwolle over de toekomst van OTA’s, affiliates en de reisbranche. “Ik denk dat er juist meer kansen zijn voor OTA’s om producten goed in de markt te zetten en uiteindelijk loopt een OTA minder risico, want ze verkopen reizen door van bepaalde touroperators. Ze hoeven niet te repatriëren en dergelijken. Ik zie niet dat die ten dode opgeschreven zijn. De afgelopen jaren zijn OTA’s alleen maar geboomd, dus dan vind ik ‘ten dode opgeschreven’ veel te kort door de bocht om dat nu te zeggen. Die omzetten zijn zo hard gegaan. Als je alleen al kijkt naar VakantieDiscounter.nl, dat is een hele grote OTA en die zijn als een tierelier gegroeid”, aldus Van Drongelen. Op de vraag of WeFlyCheap niet werd overladen met vragen door mensen die een reis in het vooruitzicht hadden, laat Van Drongelen weten: “Mensen boeken niet bij ons natuurlijk, dus wij sturen mensen door. Soms zijn er klanten die denken dat ze bij ons boeken. Dan vragen ze of wij een vlucht kunnen wijzigen, maar dat kunnen we niet en dan sturen we ze door naar de aanbieder waar ook echt is geboekt. Natuurlijk krijgen we veel vragen en dan helpen we ze zo goed als we kunnen. Maar als een reisorganisator heel slecht bereikbaar is, dan kunnen we dat moeilijk oplossen. Dat proberen we wel, want we hebben wel onze contactpersonen. Mensen die via onze website hebben geboekt, die proberen we altijd maximaal te helpen.”

