Deel dit artikel

Stel, je partner krijgt een aanbod om te gaan werken op het zonovergoten eiland Curaçao. Ga jij dan mee? Stefan de Kort (ZRA bij Travel Counsellors) deed het. “Het komt wel goed, zeiden we tegen elkaar.”

Waarom ben je geëmigreerd? Was het een lastige keuze?

Mijn partner heeft eerder op Curaçao gewoond en gewerkt bij Dolphin Academy, hij kreeg in de zomer van 2019 de vraag of hij wilde terugkomen. Wij kenden elkaar nog niet zo heel lang, maar eigenlijk hebben we er niet lang over hoeven nadenken; hij is in september vertrokken en ik in oktober. De keuze was op zich niet lastig, wij zijn niet zo van het doemdenken. Ik werkte toen bij de D-rt Groep op het hoofdkantoor en de partner van mijn collega had samen met een compagnon een digital marketing agency, na een telefoontje was ik aangenomen en had ik dus ook al een baan bij aankomst. Dat maakte het vertrek wat minder onzeker en eigenlijk heel relaxed. Zowel Niels als ik hadden weinig verplichtingen in Nederland die ons weerhielden van de stap om te emigreren en als Nederlander is het verhuizen zelf, qua zaken regelen, totaal niet ingewikkeld. Achteraf was het de perfecte timing; ik ben blij dat we de Covid-periode hier hebben meegemaakt.”

Lees hieronder het hele interview met Stefan. Ontvang je Travelpro liever in print? Klik dan hier!

Author Sharon Evers