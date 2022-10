Het nieuwe concurreren…

Deel dit artikel

Vaak kreeg ik de vraag of ik geen spijt had van mijn overstap naar Sunweb Group vlak voor de moeder der alle crises losbrak. Na deze zomer, met alle verstoringen bij airlines en airports, kwam deze vraag weer naar boven. En ik weet zeker dat volgend jaar, als we te maken krijgen met de grootste prijsstijgingen die onze branche ooit heeft meegemaakt, ik opnieuw dezelfde vraag krijg voorgelegd. Mijn antwoord was, is en blijft: ik werk in de mooiste branche die er is. Ik help mensen bij het verwezenlijken van hun droomvakantie. Het gelukkig maken van al die vakantiegangers, maakt mij gelukkig. Ik hou van vakantie.



Maar vakantie, in welke vorm dan ook, is in de toekomst niet langer vanzelfsprekend. De oude wijsheid dat zelfs in de ergste economische crisis mensen nog steeds op vakantie gaan, zou volgend jaar wel eens niet op kunnen gaan. We hebben te maken met een ongelooflijke samenloop van omstandigheden, ook wel perfect storm genoemd, die we niet eerder hebben ervaren. Drie structurele trends zetten alles op losse schroeven.



De eerste is natuurlijk die van klimaatverandering en de negatieve effecten van toerisme. Zowel vanuit de overheid, met weer een nieuwe tickettax, beperking van vliegruimte en de stikstofdiscussie, als ook vanuit onze klanten, die langzaam maar toch zeker zich bewust worden van de invloed van hun eigen gedrag, is dit een thema dat nooit meer weggaat. En terecht! Maar dit zal vakanties en reisorganisaties blijvend veranderen.



De tweede trend is die van krapte op de arbeidsmarkt. Wij werken in een arbeidsintensieve keten, dat heeft deze zomer wel weer bewezen. En alle spelers in de keten staan meer bekend om hun extreme, piek-gedreven werkdruk, dan om de lucratieve beloningen. Wellicht biedt een recessie gek genoeg enige verlichting op korte termijn, maar structureel zullen we moeten inzetten op vergaande automatisering en verbeterde arbeidsomstandigheden.



De derde trend is hopelijk de kortst-durende: een recessie, gepaard met ongekende prijsstijgingen zal klanten dwingen moeilijke keuzes te maken om het hoofd boven water te houden. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we desondanks zoveel mogelijk mensen een manier bieden om met een vakantie toch even te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek?



Ik ben ervan overtuigd dat de drie geschetste uitdagingen te groot zijn voor individuele reisorganisaties om aan te gaan. Natuurlijk doet ieder van jullie wat je kan of moet. Maar Kreta of Rhodos maak je niet alleen plastic-vrij. Sustainable Aviation Fuel koop je niet bij de supermarkt. Automatisering binnen je bedrijf is nog te doen, maar wij maken allen deel uit van lange waardeketens en de uitdaging voor digitalisering ligt juist tussen de ketenpartijen. Natuurlijk bouwt ieder zijn eigen campagne om ook volgend jaar klanten te trekken, maar hoe mooi zou het zijn als we daarnaast gezamenlijk laten zien wat ook in een recessie met hyperinflatie de voordelen van boeken bij een reisorganisatie is?

Kortom: er is zoveel meer reden om samen te werken dan om elkaar de loef af te steken. Ik hoorde laatst iemand zelfs zeggen: samenwerken is het nieuwe concurreren…

Die nieuwe en intensere vormen van samenwerken zou het werken in de allermooiste branche nog veel mooier maken. En het zou ons, onze klanten en de wereld ook ietsje beter kunnen maken. Ik kijk uit naar het komende ANVR-congres om mee te helpen die samenwerking een nieuwe impuls te geven.



Mattijs ten Brink

CEO Sunweb Group

Deze column is verschenen in Travelpro 09 2022.

