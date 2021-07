Het nieuwe ‘reisnormaal’

Deze week eindelijk weer een snel zakentripje door drie landen (Oostenrijk, Slovenië en Kroatië) en dat reizen is weer ouderwets . Vroeger (15 maanden geleden…) durfde ik nog wel eens de grens over te steken met een vergeten paspoort, maar nu voel ik weer de ouderwetse grensovergang-stress. Geen verlopen paspoort, werkt mijn COVID-App, is de telefoon wel opgeladen, mondkapje op of af, zullen ze wel of niet naar een PCR-test vragen bij de grensovergangen, moet deze 48 of 72 uur oud zijn in dit land?…stress…

Voor het eerst weer Kroatische zakenrelaties die in plaats van een traditionele ‘hug’ met ‘slechts’ een uitgestoken hand op je af komen. Wat moet ik hier nu weer mee…stress…

Opeens politieke discussies waarom Nederlanders voor Slovenië nog altijd in het ‘rode’ rijtje staan samen met Angola en Afghanistan. Ja, jullie zijn iets te kritisch op onze buren Hongarije…over besmettingen gesproken…

Non-stop belletjes van kantoor, vrienden en kennissen in stress over de kleur van vakantieland Spanje. Jij werkt toch in de reiswereld, jij zei toch dat de drempelwaarde per 1 juli wordt aangepast van 150 naar 200 per 100.000… Ja, dat zei ik, of niet ik maar mijn ‘ ‘. Dat geldt dus wel voor andere landen en niet voor Spanje?.. leg eens uit ‘reisexpert’… relax..

In deze tijden wens ik soms dat ik gewoon bij de Belastingdienst kon werken. Die hebben het goed begrepen met de slogan ‘leuker kunnen we het niet maken…wel makkelijker’…

Pieter Melieste

Manager Touroperating ACSI



(deze column verscheen eerder op de Linkedin-pagina van Pieter Melieste en is met zijn toestemming overgenomen)



