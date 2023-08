Bosbranden en overstromingen overheersten het nieuws en in Nederland regende het, maar hoe hebben de boekingen het gedaan in juli?

In juli was er sprake van een toename van het aantal boekingen, een stijging van 17% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de ANVR/Gfk Boekingsmonitor. “Natuurlijk moeten we deze groei wel in perspectief plaatsen met de capaciteitsbeperkingen op Schiphol van het voorgaande jaar. Echter, vergeleken met het jaar voor de coronacrisis, 2019, is er zeker sprake van groei”, zo schrijft de ANVR. Daarnaast wordt genoemd dat het verhoogde aantal reisreserveringen waarschijnlijk ook deels toe te schrijven is aan het weer in juli.

Groei

Spanje stond aan de top met een groei van 44%. De Scandinavische landen Noorwegen en Denemarken lieten ook dubbelcijferige groeipercentages zien. Turkije kende eveneens een positieve ontwikkeling, met een stijging van 14% na een periode van stagnatie.

Buiten Europa

Boekingen vanuit alle continenten buiten Europa namen aanzienlijk toe. Azië liet een indrukwekkende groei zien van 74%. Ondanks dat er nog enige achterstand is in vergelijking met het pré-corona jaar 2019, hebben Zuid-Amerika (met name dankzij Curaçao en Bonaire) en Afrika al betere resultaten behaald dan in 2019.

Last minute

Meer dan 50% werd geboekt voor vertrek in dezelfde maand of de maand augustus. Deze last minute boekingenpiek lijkt niet sterk afwijkend vergeleken met de ‘normale’ last minute piek in juli.



Foto copyright: Shutterstock.com.