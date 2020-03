Holland America Line schrapt wereldwijde activiteiten gedurende 30 dagen

Vanwege de voortdurende havensluitingen en reisbeperkingen rond COVID-19 heeft Holland America Line ervoor gekozen om de wereldwijde cruise-activiteiten van haar veertien schepen gedurende 30 dagen te onderbreken, met gevolgen voor afvaarten die gepland zijn tot 14 april 2020. “Holland America Line erkent de cruciale rol die reisadviseurs spelen in het succes van de cruise-industrie en zal de commissies van reisadviseurs beschermen bij boekingen voor geannuleerde cruises die volledig zijn betaald en voor het totale bedrag van de toekomstige cruisecredits wanneer gasten opnieuw boeken.”

“Dit zijn ongekende tijden en hoewel geen enkele gast of bemanning positief getest is op COVID-19 op een van onze schepen, moeten we een leidende positie innemen en ervoor zorgen dat we er alles aan doen om de situatie te helpen stabiliseren”, aldus Orlando Ashford (president Holland America Line) in een blog op de website van de rederij waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over het annuleren van de afvaarten. “We weten dat deze beslissing teleurstellend zal zijn en ook ongemak zal veroorzaken voor de gasten die op doorreis zijn en daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan. Iedereen bij Holland America Line zal zijn/haar uiterste best doen om al onze gasten te ondersteunen bij deze verandering.”

“Holland America Line exploiteert veertien schepen op alle zeven continenten en we danken al onze gasten, reisadviseurs, werknemers en zakenpartners voor hun steun in deze uitdagende tijd”, voegt Ashford toe. “We kijken ernaar uit om onze gasten snel weer aan boord te verwelkomen.” Drie cruises die dit weekend zouden vertrekken, zijn nu geannuleerd. Geboekte gasten en reisadviseurs worden op de hoogte gebracht. Gasten van de drie cruises die dit weekend zijn geannuleerd, ontvangen 100% restitutie en 100% toekomstig cruisetegoed.

De geannuleerde cruises zijn:

• Oosterdam: oorspronkelijk gepland voor vertrek op zaterdag 14 maart in San Diego, Californië.

• Nieuw Amsterdam: oorspronkelijk gepland voor vertrek op zaterdag 14 maart in Fort Lauderdale, Florida.

• Koningsdam: oorspronkelijk gepland voor vertrek op zondag 15 maart in Fort Lauderdale, Florida.

Alle gasten op back-to-back cruises na de bovengenoemde data moeten nu van boord gaan. Andere reizen die momenteel aan de gang zijn, zijn gepland om als volgt te ontschepen:

• Eurodam: 18 maart in San Diego, Californië, zoals gepland.

• Veendam: 18 maart in Fort Lauderdale, Florida, zoals gepland.

• Zuiderdam: 18 maart in Fort Lauderdale, Florida, zoals gepland.

• Maasdam: 20 maart in Hilo, Hawaii. Dit is een wijziging ten opzichte van de geplande ontscheping in San Diego, Californië, op 3 april.

• Zaandam: 21 maart in San Antonio, Chili zoals gepland.

• Volendam: 22 maart in Fort Lauderdale, Florida, zoals gepland.

• Amsterdam: 24 maart in Freemantle, Australië. Dit is een wijziging ten opzichte van de geplande ontscheping in Fort Lauderdale, Florida, op 12 mei.

• Rotterdam: 27 maart in Fort Lauderdale, Florida, zoals gepland.

Alle gasten op back-to-back cruises na de bovengenoemde data moeten van boord gaan. Schepen die momenteel niet in dienst zijn vanwege eerdere annuleringen zijn: Nieuw Statendam, Noordam en Westerdam.

Gasten die hun eigen vlucht hebben geboekt, moeten eerst contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij om ticketwijzigingen door te voeren. Holland America Line boekt alle gasten die hun vlucht via het Flight Ease-programma hebben gekocht om en zal proberen reizigers die hun eigen vlucht hebben geboekt te helpen als ze problemen ondervinden. Gasten die momenteel geboekt hebben op cruises die dit weekend niet doorgaan, zullen de komende dagen een bericht van Holland America Line ontvangen over hun opties.

Om gasten volledig te ondersteunen bij de cruises die voor dit weekend zijn geannuleerd en die op doorreis zijn, verzoekt Holland America Line vriendelijk dat iedereen die volgende week of later een cruises heeft geboekt dit weekend niet belt met de reserveringsafdeling voor hulp, aangezien de wachttijden naar verwachting zeer hoog zullen zijn lang. De rederij zal automatisch door de boekingen van alle betrokken gasten gaan op basis van vertrekdatum en zal de komende week berichten sturen over hun opties.

De bedrijfsmedewerkers van Holland America Line blijven werken en zullen zich richten op het ondersteunen van gasten en reisadviseurs die door deze veranderingen zijn getroffen, en zich voorbereiden op het hervatten van de cruise-activiteiten. Naarmate er meer details bekend worden over toekomstige cruiseroutes, zullen deze worden gecommuniceerd.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.