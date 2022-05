Holland America Line’s nieuwste schip ‘Rotterdam’ gedoopt

Deel dit artikel

Vandaag onderging het nieuwe vlaggenschip van Holland America Line Rotterdam in de stad Rotterdam een koninklijke behandeling. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, benoemd tot officiële doopvrouwe, doopte het schip tijdens een officiële en traditionele ceremonie in het bijzijn van uitgenodigde hoogwaardigheidsbekleders en gasten.

Bij aankomst werd prinses Margriet bij de loopplank geheel volgens traditie verwelkomd met bloemen aangeboden door de zevenjarige Nora van Dijk, dochter van Nathalie van Dijk, die al 15 jaar als Business Development Representative werkt in het Rotterdamse kantoor van Holland America Line. Tijdens de doopceremonie, voegden Arnold Donald, President en CEO van Carnival Corporation, Jan Swartz, President van Holland America Group, kapitein Werner Timmers, burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en Mariner Ambassadors David en Gisela Gere zich bij prinses Margriet om Rotterdam officieel welkom te heten in de vloot.

“Ons erfgoed ligt hier in Nederland en we zijn zeer vereerd dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet opnieuw als doopvrouwe optreedt van haar vijfde schip van Holland America Line”, aldus Gus Antorcha, president van Holland America Line. “Toen Rotterdam in 2021 werd opgeleverd, hebben we de doopceremonie uitgesteld zodat we het in Rotterdam konden vieren. Er is geen betere plek om een schip een naam te geven dan in de stad waarnaar het is vernoemd. Na een paar uitdagende jaren zijn we verheugd om dit gedenkwaardige moment in de geschiedenis van ons bedrijf te vieren.”

Na de ceremonie werd er voor de genodigden aan boord een specialelunch geserveerd. De festiviteiten gaan door tot in de avond met een galadiner en de mogelijkheid voor gasten om deel te nemen aan de ‘Blessing of the Bell’ ceremonie. Het zegenen van de scheepsbel is een traditie van Holland America Line bij het verwelkomen van een nieuw schip in de vloot.

De doopceremonie van Rotterdam werd ook bijgewoond door Stein Kruse, senior adviseur van de voorzitter en CEO, Carnival Corporation; Keith Taylor xecutive ice resident Fleet Operations Holland America Group; Randy Weisenburger, bestuurslid, Carnival Corporation; Nico Bleichrodt, Vice-President International Sales Holland America Line; Jaap Smit, commissaris van de Koning en Boudewijn Siemons, COO, Havenbedrijf Rotterdam en voorzitter van de Cruise Policy Board. Gus Antorcha kon de ceremonie niet bijwonen.

David en Gisela Gere zijn geselecteerd als Mariner Ambassadors voor Rotterdam. Holland America Line spreekt hiermee de waardering uit voor haar trouwe gasten die al lange tijd cruisers zijn. Sinds de eerste afvaart in 1988 aan boord van Rotterdam V, hebben de Gere’s bijna 2500 dagen gevaren met Holland America Line, waaronder verschillende cruises op Rotterdam VI.

Een koninklijke geschiedenis

De band van Holland America Line met Het Huis van Oranje gaat bijna een eeuw terug tot Prins Hendrik de Statendam III in 1929 te water liet. Vanaf dat jaar hebben leden van het Koninklijk Huis meer dan 11 schepen van Holland America Line gedoopt zoals ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet die de Prinsendam (1972), Nieuw Amsterdam II (1983), Rotterdam VI (1997) en Oosterdam (2003) doopte. Andere leden van de Nederlandse koninklijke familie die schepen van Holland America Line hebben gedoopt, zijn onder meer koningin Máxima die in 2016 de Koningsdam doopte en in 2010 de Nieuw Amsterdam. Toenmalig koningin Beatrix was in 2008 de doopvrouwe van Eurodam. Rotterdam V werd in 1958 te water gelaten door koningin Juliana. Toenmalig koningin Beatrix doopte Statendam IV in 1957 en Margriet in 1960. Nieuw Amsterdam II werd in 1937 door koningin Wilhelmina te water gelaten.

Het nieuwe schip Rotterdam

Het derde schip in de Pinnacle klasse-serie en het zevende schip dat de naam Rotterdam draagt in de vloot van Holland America Line, gaat 2.668 gasten vervoeren en beschikt over zeer succesvolle voorzieningen en noviteiten die je ook kunt vinden op de zusterschepen Koningsdam en Nieuw Statendam. Rotterdam toont op het hele schip typische Holland America Line-kenmerken die ervoor zorgen dat gasten steeds terugkeren. Bij Holland America Line kun je genieten van voortreffelijke gerechten begeleid door acht van ‘s werelds meest toonaangevende chef-koks; gracieuze, bekroonde service en prachtig ingerichte hutten en suites, inclusief familie- en eenpersoonshutten.

De Rotterdam levert de beste livemuziek op zee met een exclusieve collectie van optredens van wereldklasse. In Rolling Stone Rock Room klinken iedere avond klassieke rockhits; Lincoln Center Stage biedt ontspannende kamermuziek aan; bij Billboard Onboard, vermaken muzikanten de gasten live met bekende nummers uit de hitlijsten en de populaire B.B. King’s Blues Club brengt het beste van Memphis-muziek ten gehore op zee. Met de 270 graden LED-schermen op de World Stage dompelt Rotterdam de gasten onder in panoramische visuele en geluidseffecten met verbluffende optredens.

Naast de indrukwekkende Dining Room kunnen gasten genieten van specialiteitenrestaurants als Rudi’s Sel de Mer, een Franse zeevruchtenbrasserie; de Tamarind, een restaurant dat de tradities van Zuidoost-Azië, China en Japan verkent; Nami Sushi met heerlijke sushi en Aziatische spirits; Pinnacle Grill, stijlvol en intiem dineren in het ultieme Steakhouse op zee; Canaletto met Italiaans dineren in familiestijl en Club Orange exclusief voor gasten van het Club Orange-programma.

Andere locaties waar gasten culinair kunnen genieten, zijn onder meer Grand Dutch Café met traditionele Nederlandse koffie, lekkernijen en Europees bier; Dive-In, waar gastronomische hamburgers en frietjes aan het zwembad worden geserveerd; New York Deli and Pizza, met op bestelling gemaakte sandwiches en pizza’s; en Lido Market, met thematische stations die een revolutie teweegbrengen in de buffetervaring.

Noord-Europa en het Caribisch gebied

De speciale zevendaagse ‘Rotterdam Naming Celebration’-cruise van Rotterdam vertrok op 29 mei en vaart vanuit Amsterdam, Nederland, waarbij ook Kristiansand, Stavanger en Flåm, Noorwegen worden aangedaan, met schilderachtige cruises in de Sognefjord. Na de cruise zal het schip vanuit de thuishaven van Amsterdam het seizoen doorbrengen met 7- en 14-daagse cruises naar Noorwegen, evenals verkenningen naar Scandinavië, IJsland en de Britse Eilanden.

Op 15 oktober 1872 begon het eerste schip van Holland America Line, Rotterdam I, aan haar eerste reis van Rotterdam naar New York. Precies 150 jaar later, op 15 oktober 2022, maakt Rotterdam VII opnieuw deze historische oversteek en meert het aan in Plymouth, Engeland; New York en Fort Lauderdale, Florida. Het schip brengt daarna het seizoen door in de Caraïben en vaart het tropische routes vanuit Fort Lauderdale.

Author Arjen Lutgendorff