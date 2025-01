Iberostar Hotels & Resorts blijft zijn internationale aanwezigheid uitbreiden met de opening van twee nieuwe hotels in Miami: Iberostar Waves Berkeley Shore en Iberostar Waves Miami Beach, beide gelegen in het hart van South Beach.

“Deze openingen vormen een belangrijke mijlpaal in onze uitbreidingsstrategie. Gelegen op een wereldberoemde bestemming, dichtbij de zee, en met de hoogwaardige diensten die kenmerkend zijn voor Iberostar, zijn beide eigendommen exemplarisch voor onze inspanningen om een ​​vernieuwde waardepropositie te leveren en tegelijkertijd een model van verantwoord toerisme te promoten”, aldus Phil Mc Aveety (CEO of Iberostar Hotels & Resorts)

Miami

Iberostar Waves Berkeley Shore is gevestigd in een gebouw uit de jaren 40 dat zijn iconische Art Deco-architectuur heeft behouden. Het pand biedt 96 kamers, een verwarmd zwembad, een solarium op het dak met uitzicht op zee en een specialiteitenrestaurant. Ondertussen is Iberostar Waves Miami Beach in januari 2025 een Iberostar Waves geworden en beschikt het over 82 kamers. Dit hotel is ideaal voor zowel gezinnen als zakenreizigers, dankzij de vergaderruimte en de nabijheid van het Miami Convention Centre.