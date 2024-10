Icelandair voegt komende zomer Nashville aan het netwerk toe. Nashville, de bruisende hoofdstad van Tennessee, is dé bestemming voor muziekliefhebbers!

Bekend als de ‘Music City’, biedt Nashville een unieke mix van countrymuziek, cultuur en geschiedenis. Wandel door de legendarische Music Row, bezoek het beroemde Grand Ole Opry, of geniet van live optredens in een van de vele gezellige honky-tonk bars. Of je nu houdt van cultuur, natuur of lekker eten, Nashville heeft het allemaal.

Icelandair vliegt ook op Raleigh, de levendige hoofdstad van North Carolina, een andere bestemming in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Raleigh is een verborgen parel vol cultuur, innovatie en natuurschoon. Bekend als de ‘City of Oaks’ vanwege de vele eikenbomen, combineert Raleigh historische charme met moderne flair. North Carolina is een veelzijdige staat met het Great Smoky Mountains National Park in het westen en de Outer Banks aan de kust in het oosten.

Komende zomer zal Icelandair ook op Orlando blijven vliegen. Deze bestemming werd ´s winters al aangeboden, maar vanwege een groeiende vraag en interesse vliegt Icelandair nu het hele jaar door naar deze stad in de Sunshine State. Het Noord-Amerikaanse routenetwerk van Icelandair omvat in 2025 maar liefst achtien bestemmingen. Behalve Nashville, Raleigh en Orlando vliegt Icelandair ook op populaire bestemmingen als New York, Denver, Seattle, Toronto en Vancouver. In 2024 werden Halifax en Pittsburgh aan het netwerk toegevoegd.

Onlangs heeft Icelandair de regels voor het reserveren van stoelen aangepast. In Economy Standard, en bij touroperator tarieven, is het reserveren van stoelen gratis in het achterste deel van de Economy cabine. Stoelen in het middelste en voorste deel van de Economy cabine kunnen tegen bijbetaling worden gereserveerd. Voor groepen in G-klasse blijft het reserveren van stoelen in het middelste en achterste deel van de Economy cabine gratis.