Wie denkt aan Sunny Beach in Bulgarije, denkt misschien aan feestende jongeren. Maar dat de bestemming nog veel meer te bieden heeft werd deze week duidelijk tijdens de studiereis van TUI. Travelpro was mee om verslag te doen.

Tijdens een vierdaagse studiereis konden de deelnemers kennismaken met, zoals TUI dat zelf zegt, een onontdekte parel. De reisprofessionals konden de diversiteit van de bestemming, maar ook die van de accommodaties zelf ervaren. “Ik had geen idee dat het strand er zo mooi bij zou liggen”, laat Monique Talsma (TUI at Home) weten aan Travelpro. “We hebben ook een jeepsafari gedaan, die was heel echt leuk. Ik heb nu een veel beter beeld gekregen van de bestemming en welk type klant hierbij past. Het is echt een bestemming waar klanten vooral willen genieten van de zon, maar bijvoorbeeld wel met een excursie, zoals een jeepsafari, iets meer willen zien van de bestemming. Het achterland is prachtig, maar ook de oude stad van Nessebar is heel leuk om te bezoeken.”

60.000 stappen

In vier dagen tijd werden er bijna 60.000 stappen gezet, tien accommodaties bezocht, in drie verschillende hotels overnacht en meerdere bezienswaardigheden bezocht. Je leest, ziet en hoort binnenkort meer over deze studiereis in Travelpro magazine en op onze social media-kanalen.