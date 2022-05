“Ik zag het zwaard van Damocles al hangen”

Deel dit artikel

De één verkiest passie boven poen en plezier en de ander dacht Londen te kennen, omdat hij er vroeger als punker ronddwaalde. Jozef Verbruggen (eigenaar/directeur Untamed Travelling) en Fred van Eijk (Managing Director Travel Counsellors Nederland en België) interviewen elkaar.

Jozef: “Travel Counsellors heeft een flinke groei doorgemaakt, hoe bewaak je de kwaliteit richting de toekomst?”

Fred: “We hebben vijftien jaar lang niet anders gedaan dan groeien en die groei te managen. De afgelopen twee jaar zijn we vanwege de coronapandemie niet gegroeid, maar het bewaken van onze kwaliteit is nu geen grotere uitdaging dan normaal. Er zijn wel nieuwe elementen, zoals dat we te maken hebben met een personeelstekort, zoals veel bedrijven in deze en andere branches. De afgelopen vijftien jaar zijn we gegroeid door te kijken naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. We blijven net zo kritisch als we altijd waren, en gelukkig weten we veel matches te vinden zowel via de academy als de reguliere kanalen. Onze focus blijft altijd liggen op kwaliteit, we blijven onze Travel Counsellors opleiden, trainen, motiveren en begeleiden. Om de groei te kunnen ondersteunen, hebben we de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in een digitale transformatie. We kunnen een hoop processen veel efficiënter inrichten en uitvoeren dan voor corona. Dat komt zeker ook ten goede aan het managen van de groei en het behouden van de kwaliteit.”

Author Sharon Evers