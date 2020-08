Interhome breidt aanwezigheid in Benelux verder uit

Het nieuwe kantoor kenmerkt zich door een full service concept aan te bieden. Zo dient het kantoor als een aanspreekpunt ter plaatse, dat bekend is met de regio en op die manier de klanten van de beste tips kan voorzien. Ze springen bij wanneer er bijvoorbeeld een kinderbed- of stoel moet worden geplaatst in de nabijgelegen parken en staan paraat voor het helpen bij fietsverhuur of een was- of ontbijtservice. Daarnaast kunnen eigenaren van vakantiewoningen in de buurt het kantoor ook inschakelen om de volledige operationele afhandeling van hun woning te verzorgen. Denk aan: schoonmaak, sleuteloverdracht, verzorgen van bad- en bedlinnen. Ook de marketing en volledige distributie kan door het kantoor worden beheert. Dit concept biedt Interhome inmiddels op ruim 200 bestemmingen in heel Europa aan.

Kantoor

Het nieuwe kantoor bevindt zich op een unieke locatie, namelijk op het terrein van twee schitterende kleinschalige vakantieparken: ‘Water Resort Oosterschelde’ en ‘De Stelhoeve’. Op 500 meter van het zandstrand vind je allemaal vrijstaande woningen die voorzien zijn van alle comfort. Zo beschikken alle huizen over wifi en op aanvraag kan ook uw viervoeter mee. Duikers kunnen gebruik maken van een speciale duikschuur om hun uitrusting schoon te maken en op te bergen.