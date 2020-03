Israël ook op slot: “Gezondheid Israëliërs boven economie”

Israël heeft drastische maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen, want iedereen die het land in wil moet eerst veertien dagen in thuis quarantaine. Premier Benjamin Netanyahu heeft laten weten dat de gezondheid van de inwoners van Israël belangrijker is dan de economie.”

De veertien dagen thuis quarantaine maatregel is gisteren per direct ingegaan voor Israëliërs die Israël in willen. Voor buitenlanders die het land in willen, wordt de maatregel donderdag van kracht. Zo ongeveer de gehele toerisme-industrie komt stil te liggen in het land. Luchtvaartmaatschappijen als El Al vliegen nauwelijks meer en hotels sluiten hun deuren.

De ANVR liet haar leden dinsdagochtend (9.30 uur) weten dat het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies nog niet heeft aangepast, maar dat dat wel nadrukkelijk wordt verwacht. “Zoals wij eerder hebben gemeld hebben reizigers in geval van een oranje reisadvies wegens het Coronavirus geen absoluut recht om kosteloos te annuleren. Er is evenmin een repatriëringsplicht. ANVR-reisorganisaties nemen de reisadviezen wel nadrukkelijk ter harte. Uitgangspunt is hierbij echter de vraag of de reis kan worden uitgevoerd overeenkomstig de reisovereenkomst (om welk gebied het gaat, wie de reiziger is en het type reis)”, aldus de ANVR.

“Na een dag van complexe discussies hebben we een beslissing genomen: wie vanuit het buitenland in Israël aankomt, gaat veertien dagen in quarantaine”, zei Netanyahu maandag in een videoverslag nadat bij 50 Israëli de diagnose coronavirus werd vastgesteld. “Dit is een moeilijke beslissing, maar het is essentieel voor het behoud van de volksgezondheid, die voorrang heeft op alles. Tegelijkertijd zullen we beslissingen nemen om de Israëlische economie te beschermen.”

Toeristen die al in Israël zijn, krijgen een paar dagen om hun vluchten terug naar huis te organiseren. Het Ministerie van Volksgezondheid vraagt deze toeristen vijf richtlijnen te volgen, namelijk: een arts bellen als ze symptomen ervaren, let goed op persoonlijke hygiëne, blijf weg van openbare bijeenkomsten, begrijpen dat het kan gebeuren dat ze niet kunnen vertrekken/terugkeren naar hun eigen land en breng iedereen op de hoogte van je verblijfplaats in Israël.

