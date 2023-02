“Jij&KLM is het platform voor iedereen die KLM verkoopt:

Deel dit artikel

Infotorial

Nieuws, onmisbare informatie over campagnes en producten, inspiratie, winacties en evenementen. Dat zijn enkele zaken waar Jij&KLM, het populaire KLM-platform voor reisagenten, om bekend staat. Lisette Klomp Bueters, Director Leisure Sales Nederland bij KLM, geeft een update.

Goed beschouwd is Jij&KLM het platform voor iedereen die KLM verkoopt, zegt Lisette Klomp Bueters. ‘En we versturen ook een tweewekelijkse nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes. Vanuit de nieuwsbrief kun je gemakkelijk linken naar het platform voor meer achtergrondinformatie.’

Het informeren van de doelgroep over het laatste KLM-nieuws staat dus centraal. ‘Maar we gebruiken het ook om agenten uit te nodigen voor events en bijeenkomsten die KLM organiseert, zoals agentenfeesten of de KLM Urban Trails. In het verleden hadden we ook winacties op Jij&KLM, maar daar zijn we om technische redenen mee gestopt. Dat is wel jammer, dus we bekijken nu de mogelijkheden om daar weer mee te kunnen starten.’

Is Jij&KLM een bewijs van het grote belang dat KLM aan de samenwerking met de reisagent hecht?

‘Absoluut. Het is een dedicated platform, speciaal voor reisverkopers. Dat zouden we natuurlijk nooit doen als de agentengroep voor ons niet van belang is. We blijven het herhalen: wij kunnen niet zonder de reisspecialisten in Nederland. Van heel KLM gaat zo’n 70 procent van de verkoop via agenten, inclusief de OTA’s. We zijn altijd op zoek naar manieren om met deze groep in contact te komen en vooral ook te blijven. Jij&KLM is daar een mooi voorbeeld van.’

Wat is de kracht van de agent voor KLM?

‘De agent is de specialist, die kent zijn of haar klant en kan deze op maat informeren. Het is dus belangrijk voor KLM dat agenten goed op de hoogte zijn van ons product in de breedste zin van het woord, dus bestemmingen, schema’s, cabines, noem maar op. Op die manier kan de agent een klant richting KLM sturen en de klant een product bieden dat het beste bij zijn of haar behoefte past, zoals (extra) bagage of flexibiliteit om de reis te kunnen wijzigen of annuleren.’

Hoeveel agenten zijn lid van Jij&KLM?

‘Na corona hebben we de database flink opgeschoond. Op dit moment zijn ruim 3.000 agenten lid. Dat vinden we te weinig. We hebben het idee dat we te veel mensen nog niet bereiken via het platform en de nieuwsbrieven. Daarom beginnen we met een speciale actie voor iedereen die zich nu aanmeldt voor Jij&KLM. Je maakt de komende maanden kans op concertkaarten voor geweldige optredens in de Arena.’

Klomp Bueters: ‘Nogmaals, het belangrijkste is dat iedereen die actief is in de verkoop van KLM-tickets is aangemeld bij Jij&KLM. Op die manier kunnen we hen van informatie voorzien en uitnodigen voor de events die we ook dit jaar weer gaan organiseren. Om onze doelgroep nog beter te bereiken en ook zelf aan het woord te laten, werken we momenteel hard aan een nieuw initiatief. Daarover hopen we in maart meer te vertellen.

Aanmelden

Aanmelden kan via jijenklm.nl. Abonneer je bij registratie ook op de Jij&KLM-nieuwsbrief om kans te maken op de Bruce Springsteen-kaarten. Deze actie loopt tot en met 28 februari 2023. Kijk voor alle voorwaarden van de Bruce Springsteen-winactie op jijenklm.nl

Auteur Redactie Travelpro