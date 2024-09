Met 475 bezoekers op de gastenlijst, een uitgebreid dinerbuffet en volop drankjes, een optreden van Flemming en een afsluitende verloting van een zevendaagse reis naar Aruba kan KLM terugkijken op een meer dan geslaagd Jij&KLM Nazomerfeest.



Het event vond dinsdagavond plaats bij Strand Zuid in Amsterdam, waar het ondanks de regen gezellig druk was. KLM had met gemak nog meer namen op de gastenlijst kunnen zetten, want de belangstelling was groot, maar dat liet de capaciteit van de locatie niet toe.



Lisette Klomp Bueters (Director Leisure Sales Nederland bij KLM) en Raymond Reedijk (Sales Director Business KLM Nederland) waren gastvrouw en gastheer van het event. De Jij&KLM agentenfeesten zijn inmiddels een traditie bij KLM, die gezien de grote drukte van dinsdagavond goed in de smaak vallen.