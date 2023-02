John Fentener van Vlissingen kondigt afscheid aan als commissaris van BCD

Deel dit artikel

John Fentener van Vlissingen zal uiterlijk volgend jaar in de lente aftreden als commissaris van BCD, maar blijft aan de onderneming verbonden als eigenaar.

De oprichter van BCD heeft dat gezegd in een interview met De Telegraaf. In dat interview heeft hij forse kritiek op de krimpplannen voor Schiphol.

“Terwijl Schiphol moet krimpen, worden er tachtig luchthavens bijgebouwd in India. Wat men met Schiphol wil doen, is dus echt in de marge. De aarde wordt er niet beter van, maar de economie schaden we er wel mee. Waar zijn we dan mee bezig?”

Fentener van Vlissingen, een van de rijkste Nederlanders, richtte BCD op in 1975. Het bedrijf is actief in 106 landen en heeft duizenden medewerkers. De BCD Group bestaat uit BCD Travel (wereldwijd zakenreismanagement en dochteronderneming BCD Meetings & Events, wereldwijd actief op gebied van meetings en evenementen) en Park ’N Fly (parkeren nabij luchthavens).

Auteur Arjen Lutgendorff