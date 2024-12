Schiphol brengt reizigers deze kerst in de ultieme feeststemming met een swingende kerstactie: Jingle all the Runway!

“Op woensdag 11 december verandert de rolband tussen parkeerterrein P1 en Schiphol Plaza in een winterse dansvloer waar bezoekers kans maken op schitterende prijzen, waaronder vliegtickets voor een droomreis naar Fins Lapland”, laat de luchthaven weten.

Iedereen is welkom

Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur staat de kerstman zelf klaar om jong en oud te verwelkomen in een magisch versierde omgeving. Samen met zijn elfen nodigt hij iedereen uit om al dansend de rolband over te gaan. “Trek je beste dansmoves uit de kast en laat je betoveren door de kerstmagie op Schiphol. Of je nu een reiziger bent, een dagje uit gaat, of gewoon zin hebt in een gezellige activiteit: iedereen is welkom om mee te doen.”

Vliegtickets naar Lapland

Naast de hoofdprijs, een reis naar Fins Lapland, beschikbaar gesteld door TUI, zijn er tal van andere prijzen te winnen, waaronder: