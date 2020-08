Kijktip: achter de schermen op de Seven Seas Explorer

In een vierdelige documentaire op RTL Z krijg je een kijkje achter de schermen op de Seven Seas Explorer. Regent Seven Seas Cruises heeft samengewerkt met de onafhankelijke documentairemakers van ITN Productions voor het maken van deze documentaire. ITN is met camera’s aan boord gegaan om kijkers een exclusief kijkje zowel voor als achter de schermen te kunnen geven. Op woensdag 26 augustus is de vierdelige docuserie vanaf 20:30 uur te zien op RTL Z.

De documentairemakers zijn mee aan boord geweest van een cruise rond het Iberisch Schiereiland en een cruise op de Baltische Zee. Het eindresultaat is een interessant inkijkje in wat er nodig is om een ultraluxe, all-inclusive cruiseschip te onderhouden. Daarnaast wordt de weelde aan rijkdom aan boord, evenals de uitstekende gepersonaliseerde service van de crew aan boord van het schip perfect weergegeven.

Afleveringen

In de eerste aflevering wordt John Barron gevolgd, de Cruise Director van het schip. Hij maakt zich, met een nieuwe groep gasten, klaar voor de openingsvoorstelling. Ondertussen maakt de hoofdbutler, Raju, de Regent Suite klaar voor de volgende gasten die enkel het beste willen en ook verwachten. Aan land verkennen Senior Executive Chef, Michael en Food & Beverage Director, Stephane, lokale Spaanse markten om de meest verse vis te vinden om die later op de dag te serveren in het grootste specialiteitenrestaurant op zee, Compass Rose. Bekijk ook de overige drie afleveringen om erachter te komen wat er nog meer nodig is om het meest luxueuze schip ooit gebouwd wereldwijd, draaiende te houden. Het uitzendschema op RTL Z is als volgt:

Woensdag 26 augustus: aflevering 1 tot en met 4, vanaf 20:30 uur.

Donderdag 27 augustus: herhaling van aflevering 1 en 2, vanaf 00:30 uur.

Zaterdag 29 augustus: herhaling van aflevering 1 tot en met 4, vanaf 20:30 uur.

“We zijn ongelooflijk enthousiast over deze documentaire. Het weergeeft uitstekend het aandacht voor detail, de professionaliteit en hoe hard onze crew werkt om gasten aan boord van Seven Seas Explorer een ongeëvenaarde ervaring te kunnen bieden. Zoals het geval is op elk luxe schip uit de Regent Seven Seas Cruises vloot”, aldus Graham Sadler, Managing Director, EMEA, Regent Seven Seas Cruises.

Winactie

Heb je alle afleveringen gezien en weet jij het antwoord op deze vraag? Dan maak je kans op een voucher ter waarde van €250. Deze winactie is uitsluitend voor reisagenten.

