Vanaf 4 maart neemt Groningen Airport Eelde je mee achter de schermen van de luchthaven in de nieuwe YouTube-serie ‘On Air’.

Elke week is er een nieuwe aflevering te zien met een exclusief kijkje in het dagelijks leven van de professionals die de luchthaven draaiende houden. “Leer de mensen kennen die elke dag het verschil maken op de luchthaven. Van afhandeling tot havendienst, ontdek hoe we samen zorgen voor een veilige, efficiënte en gastvrije reiservaring”, aldus de luchthaven.

De serie gaat van start op 4 maart, en vanaf dan kun je wekelijks een nieuwe aflevering verwachten.