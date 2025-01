De KLM Groep maakt bekend dat het een reductie van 250 arbeidsplaatsen in niet-operationele functies gaat doorvoeren. De Ondernemingsraad en de vakbonden zijn hierover vooraf geïnformeerd.

In oktober 2024 kondigde KLM een pakket maatregelen aan om de financiële en operationele prestaties van het bedrijf structureel te verbeteren. De afgelopen maanden zijn de maatregelen, die moeten leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat met 450 miljoen euro, verder uitgewerkt.

“Onze focus is 100% gericht op het leggen van een stevig fundament voor een gezonde en toekomstbestendige KLM. Een sterke en concurrerende luchtvaartmaatschappij, die gewaardeerd wordt door klanten en die Nederland blijft verbinden met de rest van de wereld”, aldus Marjan Rintel (President-Directeur van KLM). “Het is voor onze toekomst cruciaal om kosten structureel te verlagen en daar horen pijnlijke keuzes bij. Een daarvan is het reduceren van het aantal kantoorfuncties. Daarbij proberen we om gedwongen ontslagen te voorkomen, al kunnen we het niet bij voorbaat uitsluiten. Dit proces pakken we uiterst zorgvuldig aan, in nauw overleg met de Ondernemingsraad. Voor operationele of schaarse functies blijven we werven, zodat we onze operationele capaciteit zo veel mogelijk kunnen inzetten.



Eerder maakte KLM bekend dat het de bouw van een nieuw hoofdkantoor en de investeringen voor twee gebouwen bij Engineering & Maintenance uitstelt. Verder zijn er maatregelen in het hele bedrijf om de productiviteit met minimaal 5% te vergroten en de winstgevendheid te verbeteren. Investeringen worden heroverwogen en uitgesteld, en er loopt een verkenning om activiteiten die niet direct bijdragen aan de uitvoering van vluchten af te stoten of stop te zetten. Ook hebben KLM en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) een principeakkoord bereikt over tijdelijke maatregelen om de inzetbaarheid van vliegers te vergroten, zodat KLM de dienstregeling op Europese en intercontinentale bestemmingen voor de komende zomer en winter kan uitvoeren.