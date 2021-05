KLM stopt met vliegen boven Wit-Rusland. Gisteren riep demissionair premier Rutte KLM op om te stoppen met vliegen boven Wit-Rusland. Aanleiding was een incident met een Ryanair-toestel in Minsk. Het toestel werd gedwongen te landen, waarna een journalist werd opgepakt.

In eerste instantie zag KLM geen reden om te stoppen met vliegen, zo liet de luchtvaartmaatschappij weten: “KLM heeft direct na het incident van 23 mei, het gebruikelijke interne risico assessment doorlopen en intensief overleg gevoerd met betrokken autoriteiten. Gezamenlijke conclusie was dat er geen veiligheidsrisico’s zijn, en daarmee geen acute reden om de vluchtuitvoering door KLM over Wit-Rusland stop te zetten.”

Gehoor

Toch heeft KLM gehoor gegeven aan de oproep van Rutte. KLM: “Op maandagavond 24 mei heeft KLM kennis genomen van de oproep van demissionair minister-president Rutte voorafgaand aan het EU-overleg om het overvliegen over Wit-Rusland tot nader order op te schorten. KLM zal hieraan gehoor geven, inclusief onze codesharevluchten naar Minsk die uitgevoerd worden door Belavia.”

