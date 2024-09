De winterdienstregeling van KLM loopt dit seizoen van 27 oktober 2024 tot 30 maart 2025. Het netwerk van KLM bevat 155 bestemmingen, 89 in Europa en 66 intercontinentaal.

Nieuw in het netwerk is de al aangekondigde Amerikaanse bestemming Portland. Daarnaast biedt KLM 15% meer stoelen op bestemmingen naar India ten opzichte van vorig jaar. Ook zijn de eerste nieuwe A321neo-toestellen operationeel op de Europese bestemmingen Kopenhagen, Berlijn en Stockholm. Verder is Premium Comfort te boeken op alle Boeing 787 en 777-toestellen.

Deze winter is op alle Boeing 787 en 777-toestellen de Premium Comfort-klasse te boeken. Deze nieuwste klasse biedt de passagier comfortabele stoelen met onder meer extra beenruimte en een eigen cateringconcept. KLM voegt dit jaar nog drie nieuwe A321neo-toestellen toe en gaat met deze toestellen ook vliegen naar Parijs, Praag en Wenen. Dit jaar verwacht KLM in totaal vier van deze toestellen in gebruik te nemen.

Europa

Op een aantal bestemmingen in Europa vliegt KLM deze winter vaker. Vanaf 28 oktober zes keer per dag naar Billund en twee keer per dag naar Belfast. Daarnaast vliegt KLM drie keer per dag naar Bilbao en vier keer per week naar Malaga en Alicante. Naar Bremen wordt de capaciteit opgeschroefd naar vier vluchten per dag. Ook vliegt KLM drie keer per week naar Rovaniemi (Finland), vorige winter was dit twee keer per week.

Noord-Amerika

Deze winter vliegt KLM naar negentien bestemmingen in Noord-Amerika (Canada, VS, Mexico). In de VS doet KLM deze winter drie keer per week Portland aan. Dit is een nieuwe bestemming die KLM heeft overgenomen van Delta Air Lines. Daarnaast vliegt KLM vijf keer per week naar San Francisco en halverwege het winterseizoen wordt dit een dagelijkse vlucht. Verder vliegt KLM vier tot vijf keer per week naar Edmonton in Canada.

Caraïben en Suriname

KLM vliegt deze winter dagelijks naar Paramaribo, dit is één vlucht extra per week. Sint-Maarten wordt gecombineerd met Port of Spain (Trinidad en Tobago), waarbij de frequentie opgeschroefd wordt naar vijf keer per week. Tijdens de kerst- en voorjaarsperiode wordt het aantal vluchten van en naar Curaçao verhoogd.

Zuid-Amerika

KLM vliegt dagelijks naar Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia en Panama. Buenos Aires wordt net als vorig jaar gecombineerd met Santiago de Chile. San José wordt vier keer per week aangevlogen, waarbij deze gecombineerd wordt met Liberia (Costa Rica) nadat het onderhoud aan de landingsbaan daar is afgerond. Verder zijn er zes vluchten per week naar Lima en de combinatie Quito en Guayaquil.

Afrika

KLM vliegt deze winter zeven keer per week naar Lagos. Daarnaast vliegt KLM dagelijks naar twee bestemmingen in Zuid-Afrika: Johannesburg en Kaapstad. Op Kaapstad wordt bovendien de capaciteit vanaf de Kerstperiode tot het einde van het winterseizoen opgevoerd met twee extra vluchten per week, op dinsdag en zondag. Ook zijn er dagelijkse vluchten naar Nairobi en Accra. Passagiers hebben deze winter de mogelijkheid om naar drie bestemmingen in Tanzania te vliegen: er vertrekt een dagelijkse vlucht naar Dar es Salaam die vijfmaal per week wordt gecombineerd met Kilimanjaro en tweemaal per week met Zanzibar. Verder worden deze winter ook Kigali in Rwanda en Entebbe in Oeganda vijfmaal per week aangevlogen.

Azië en Midden-Oosten

De capaciteit naar Azië is nog niet volledig hersteld van de COVID-pandemie en door het omvliegen in verband met de situatie in Rusland duren vluchten langer dan gebruikelijk. Deze winter wordt dezelfde dienstregeling als vorige winter gevlogen. Zo vliegt KLM dagelijks naar Shanghai en Beijing en viermaal per week naar Hong Kong. Ook doet KLM Tokio Narita dagelijks aan en driemaal per week Osaka. Seoul in Zuid-Korea wordt vijf keer per week aangedaan. Passagiers kunnen dagelijks naar Bali, met een tussenstop in Singapore. Daarnaast vliegt KLM zes keer per week op Jakarta met een tussenstop in Kuala Lumpur. Bangkok is iedere dag te bereiken met een dagelijkse vlucht. In India worden Delhi en Mumbai dagelijks aangevlogen en is er vijfmaal per week een vlucht naar Bengaluru. KLM vliegt deze winter dagelijks naar Dubai. Ook wordt de route naar Riyad en Damman zesmaal per week gevlogen.