KLM breidt haar transatlantisch netwerk uit met Portland, Oregon. Met ingang van 27 oktober 2024 vliegt KLM in de winter drie keer per week en in de zomer vijf keer per week vanaf Amsterdam. Het is de 21e directe bestemming van KLM in Noord-Amerika.

De nieuwe KLM-vluchten vervangen de lijndienst van Delta Air Lines op deze route. Delta Air Lines is een partner in de transatlantische joint venture met KLM. Delta Air Lines heeft 15 jaar gevlogen tussen Amsterdam en Portland.

Vluchtschema

KLM vliegt vanaf 27 oktober in de winter drie keer per week op dinsdag, vrijdag en zondag tussen Schiphol en Portland. Vanaf de zomer van 2025 vliegt KLM vijf keer per week op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag tussen Schiphol en Portland. De vluchten met de Boeing 787-9 bieden 30 stoelen World Business Class, 21 stoelen Premium Comfort Class en 224 stoelen Economy Class.

Het wintervluchtschema

KL615 vertrekt van Amsterdam Schiphol Airport (code: AMS) om 10.25 uur en arriveert om 11.25 uur lokale tijd op Portland International Airport (code: PDX).

KL616 vertrekt van Portland International Airport om 13.25 uur lokale tijd en arriveert de volgende dag om 07.50 uur lokale tijd op Amsterdam Schiphol Airport.

Het zomervluchtschema