Beleef ook dit jaar weer een magische avond vol inspiratie en culinaire verwennerij tijdens de Travelpro Dinner Workshops met Walt Disney Parks en Resorts.

Op 28 augustus en 29 augustus nodigen we jou uit in het schilderachtige Kasteel Groeneveld in Baarn. Hier krijg je de unieke kans om te genieten van een heerlijk driegangendiner, terwijl je geïnspireerd wordt door boeiende presentaties van Disneyland Paris, Disney Cruise Line en Walt Disney World Resort in Florida. Laat je betoveren door de nieuwste ontwikkelingen van deze magische bestemmingen.