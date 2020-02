Komt de ‘zuipcruise’ terug door de Brexit?

Natacha Bouchart (burgemeester Calais, Frankrijk) wil dat Britten de mogelijkheid krijgen om belastingvrij te shoppen aan boord van de ferry’s tussen Groot-Brittannië en Calais en dat haar stad een taxfree zone wordt. In het verleden was dit mogelijk en kwamen de ferry-overtochten bekend te staan als ‘booze cruises’.

Eind jaren ’90 maakten meer dan 38 miljoen Engelsen de overtocht. Daarvan waren de meeste dagjesmensen, maar door een Europese richtlijn in 1999 kwam er een einde aan het taxfree shoppen tussen Dover en Calais.

Europa en Groot-Brittannië moeten, nu de Brexit een feit is, afspraken maken over allerlei zaken. In Calais wordt er ook gewerkt aan een belastingteruggave over maaltijden in restaurants evenals een teruggave over hotelovernachtingen.

Hoewel begrotingsminister Gerald Darmanin het plan van Bouchart niet ziet zitten, verwacht de burgemeester dat de geplande exit van Groot-Brittannië de ‘Channel Cruises’ over het Kanaal zal doen herleven zodat de Britten weer volop sigaretten, bier en wijn kunnen inslaan.

Calais is de laatste jaren vooral in het nieuws gekomen door de wild kamperende immigranten, die proberen illegaal aan boord van vrachtwagens het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Of het plan van de burgemeester het toerisme zal bevorderen is nog maar de vraag…

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.