De 54ste editie van Vakantiebeurs toonde de afgelopen vijf dagen aan dat Nederlanders nóg reislustiger zijn dan voorheen. Koninklijke Jaarbeurs schrijft dat het met veel enthousiasme terugkijkt op de afgelopen editie.

Samen met meer dan 900 exposanten heeft de organisatie ruim 71.000 bezoekers geïnspireerd met reisinformatie. Veel exposanten hebben zich al aangemeld voor het vernieuwde Vakantiebeurs 2026 waarbij Jaarbeurs inspeelt op de veranderende reismarkt.

Vraag naar specialistische reizen

Sawadee kijkt met veel enthousiasme terug op de afgelopen editie. Manon van Dijk: “De bezoekers die we ontmoetten zijn niet alleen reislustig, maar hebben ook een duidelijk beeld van wat ze zoeken: bijzondere reizen waarin ervaring centraal staat. Dit jaar zagen we een sterke interesse vanuit bezoekers in authentieke, duurzame ervaringen waarbij reizigers de cultuur en natuur écht leren kennen. Daarnaast merkten we dat mensen langer op de beurs aanwezig bleven en meer tijd namen voor persoonlijke gesprekken.”

Manon van Dijk.

Enthousiaste bezoekers

Exposant Sunny Cars merkt dat Nederlanders meer op ontdekking willen. “We ontvingen enthousiaste bezoekers die zin hebben om te reizen. Waar er vorig jaar nog veel Europa op de beurs geboekt werd, wilde de bezoeker dit jaar meer ontdekken. Bestemmingen als Amerika, Japan en Costa Rica waren deze dagen erg populair”, aldus Manon Prins.

Manon Prins.