Korean Air hervat vanaf maart meer Europese routes

Korean Air hervat vanaf maart de diensten naar vier belangrijke bestemmingen in Europa. Na een onderbreking van drie jaar als gevolg van de coronapandemie, herstart de luchtvaartmaatschappij vanaf eind maart de routes Praag en Zürich, gevolgd door de hervatting van de routes Istanbul en Madrid eind april.

Vanaf 27 maart hervat de luchtvaartmaatschappij haar vluchten naar Praag drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag. De vluchten vertrekken om 12:45 uur vanuit Incheon en komen om 16:55 uur aan in Praag. De retourvluchten vertrekken om 18.50 uur vanuit Praag en komen de volgende dag om 11.50 uur aan in Incheon.

De vluchten tussen Incheon en Zürich beginnen vanaf 28 maart en worden drie keer per week uitgevoerd, op dinsdag, donderdag en zaterdag. De vluchten vertrekken om 12:20 uur vanuit Incheon en komen om 17:30 uur aan in Zürich. Retourvluchten vertrekken om 19.30 uur vanuit Zürich en komen de volgende dag om 13.35 uur aan in Incheon.

Vanaf 24 april worden de vluchten naar Istanbul drie keer per week hervat, op maandag, woensdag en vrijdag. Vluchten vertrekken om 13:40 uur vanuit Incheon en landen om 19:40 uur in Istanbul, terwijl de retourvluchten Istanbul om 21:20 uur verlaten en de volgende dag om 13:25 uur in Incheon aankomen.

De route Incheon-Madrid wordt vanaf 25 april hervat met driemaal per week diensten op dinsdag, donderdag en zondag. Vluchten vertrekken vanuit Incheon om 11:35 uur en arriveren in Madrid om 18:00 uur, terwijl vluchten vanuit Madrid om 20:00 uur vertrekken en de volgende dag om 15:55 uur in Incheon aankomen.

Praag, Zürich, Istanbul en Madrid zijn volgens de luchtvaartmaatschappij allemaal erg populaire toeristische bestemmingen die geliefd zijn bij Koreanen vanwege hun rijke geschiedenis en cultuur.

Korean Air zal opgeschorte routes blijven hervatten en de frequenties verhogen naarmate de reisvraag toeneemt.

Author Arjen Lutgendorff