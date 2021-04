Kroatië versoepelt inreisvoorwaarden voor toeristen

Vanaf 1 april heeft de Kroatische overheid het eenvoudiger gemaakt voor toeristen om het land te bezoeken. Gevaccineerde toeristen, toeristen die hersteld zijn van Covid-19 of die een negatieve PCR-test of antigeentest vertonen, kunnen naar Kroatië reizen, aldus het Verkeersbureau van Kroatië.

Om Kroatië binnen te komen, moeten buitenlandse toeristen afkomstig uit de Europese Unie vanaf 1 april 2021 een negatieve PCR-test of antigeentest overleggen, die minder dan 48 uur oud is. Mensen die in de afgelopen zes maanden besmet zijn geraakt met en hersteld zijn van COVID-19, evenals degenen die zijn gevaccineerd, zijn vrijgesteld van de verplichting om een negatieve PCR-test te overleggen en kunnen Kroatië binnenkomen. Toeristen die aankomen met de resultaten van een antigeentest en langer dan 10 dagen in Kroatië verblijven, moeten echter binnen 10 dagen na aankomst opnieuw testen. Kinderen jonger dan 7 jaar die vergezeld worden door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot Kroatië, zijn vrijgesteld van de testplicht.

‘Safe Stay in Croatia’

Bij aankomst kunnen toeristen genieten van een rustig verblijf dankzij de invoering van het ‘Safe Stay in Croatia’-label, dat strikte naleving van alle gezondheidsmaatregelen die door de overheid worden aanbevolen, garandeert. Op de website kunnen reizigers up-to-date informatie vinden over de huidige toegangsprocedures. Naast de aangekondigde en vereenvoudigde toelatingseisen, overweegt het ministerie van Toerisme en Sport, in samenwerking met regionale toeristenbureaus en het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid, een procedure waarmee toeristen snel antigeentesten en PCR-tests kunnen uitvoeren in toeristische bestemmingen. Op de website die gewijd is aan het label “Veilig verblijf in Kroatië” kunnen professionals in de sector alle informatie vinden over de voorwaarden waaraan moeten worden voldaan.

