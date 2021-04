Ryanair vaker naar Kroatië

Ryanair vliegt vanaf zomer 2021 van Brussel Charleroi naar de Kroatische hoofdstad Zagreb en vanaf Eindhoven en Maastricht naar de toeristische bestemming Zadar.

Naast de vluchten naar Zadar en Pula, vliegt vanaf begin juni 2021 de lowcost carrier Ryanair 2x per week, op woensdag en zondag, vanaf Brussel Charleroi naar de hoofdstad van Kroatië, Zagreb. Vanaf september komt daar nog een vlucht bij op de vrijdag. Van begin juli 2021 tot en met oktober 2021 vliegt de Ierse prijsvechter tussen Maastricht en Zadar op maandag en vrijdag, en vanaf Eindhoven naar Zadar op donderdag en zondag.

Digitaal systeem voor Nautische toeristenbelasting

Er is meer nieuws vanuit Kroatië. In juli 2020 heeft het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme een online portaal ontwikkeld om het proces van het innen van de vaste toeristenbelasting in de nautische sector te digitaliseren. Door middel van dit portaal wordt het betalen van de belasting eenvoudiger en tevens zijn er minder fysieke bezoeken nodig aan de havenkantoren. Momenteel is het portaal beschikbaar in het Engels, Duits en Italiaans. In de toekomst wordt het portaal nog in andere talen beschikbaar. De link naar het portaal is https://nautika.evisitor.hr

Vaccinaties voor toeristische sector

De minister van Toerisme en Sport, Nikolina Brnjac, heeft bekendgemaakt dat medio april wordt gestart met het vaccineren van 70.000 mensen die direct werkzaam zijn in de toeristische sector. Deze vaccinaties moeten aan het begin van het toeristische seizoen voltooid zijn. Momenteel zijn er 28 testcentra in Kroatië die RT-PCR-analyse uitvoeren van verzamelde monsters op COVID-19. Naast de start van de vaccinatie van medewerkers die werkzaam zijn in het toerisme, komen er voor gasten die verblijven op toeristische locaties, bijvoorbeeld in hotels, campings, jachthavens etc. aanvullende mogelijkheden waar zij zich eenvoudig kunnen laten testen.

Versoepelingen inreisvoorwaarden

Vanaf 1 april heeft de Kroatische overheid het eenvoudiger gemaakt voor toeristen om het land te bezoeken. Gevaccineerde toeristen, toeristen die hersteld zijn van een COVID-19-infectie of die een negatieve PCR-test of antigeentest tonen, kunnen naar Kroatië reizen.

