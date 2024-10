Morgen is het zover! Dan vindt de nieuwste editie plaats van TravDay in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Ontmoet exposanten, verrijk je kennis, win mooie prijzen en geniet van een all-in dag!

Aanmelden kan nog steeds via: https://travday.nl/nl/registeren-bezoekers/

PROGRAMMA

11.00 – 12.30 uur: TRAVELNEXT Kennistheater

12:30 – 20:30 uur: Opening beursvloer

12.30 – 14:00 uur: Lunch

13:00 – 17:00 uur: Start breakout sessies

16:30 – 17:30 uur: RMC Meetup

17:30 – 18:00 uur: WavesOnline.com presentatie en uitreiking hoofdprijs

18:00 – 18:30 uur: Wheel of Fortune prijsuitreiking

18.30 – 20:30 uur: Netwerkborrel en diner

20.30 uur: Einde TravDay

TRAVELNEXT Kennistheater

Laat je inspireren tijdens het TRAVELNEXT Kennistheater. Start TravDay met veel inspiratie en kennis door je aan te melden voor het TRAVELNEXT Kennistheater. Er is beperkt plaats, dus meld je snel aan! Vol = vol! Het kennistheater vindt plaats van 11.00 uur tot 12.30 uur. Meld je via het programma aan.

BREAKOUT SESSIES

Verschillende standhouders vertellen jullie graag in detail over hun aanbod voor de komende maanden tijdens de break-out sessies. Je kan je inschrijven voor presentaties van 20 minuten, verspreid over de dag, waarin je helemaal wordt bijgepraat door uiteenlopende partijen zoals Net Travel Group, Spaanse steden & routes, Courtyard by Marriott, Seaside & Riverside Collections en meer. Aanmelden kan via het programma.

