Last minute boekingen zorgen voor goede zomer Vacansoleil

Deel dit artikel











Het zijn de last minute boekingen in juni en juli geweest die bij Vacansoleil hebben gezorgd voor een goede zomer. De vraagexplosie die er was deze zomer en het feit dat het najaar op de camping erg in trek is bij vakantiegangers zorgt er voor dat Vacansoleil positief is over 2021. Italië was dit jaar de absolute topbestemming bij Vacansoleil, gevold door Frankrijk en Kroatië. “We hebben in 2021 een verdubbeling gezien van het aantal boekingen op campings in Italië en een verdrievoudiging op campings in Kroatië”, aldus algemeen directeur Jan Willem Verschoor. “Het zorgt voor een krachtig herstel.”

Vanaf begin juni tot en met eind juli kreeg Vacansoleil te maken met zeer veel last minute boekingen. Zelfs in verhouding tot het laatste reguliere vakantiejaar 2019 waren de cijfers exceptioneel hoog. “Het licht werd echt op groen gezet om op vakantie te gaan”, zegt Jan Willem Verschoor. “Daardoor noteerden we boekingscijfers die alle records overtroffen. 2020 was voor de hele branche natuurlijk een heel naar jaar, voor ons als onderneming is het loodzwaar geweest. In 2020 hadden we een omzetterugval van 55%. In 2021 verwachten we dat we uiteindelijk uitkomen op -35% ten opzichte van het laatste reguliere vakantiejaar 2019. Het herstel is dus krachtig ingezet, terwijl we natuurlijk blijven streven naar groei.” Vacansoleil ziet verder dat het aantal boekingen voor campingvakanties in Europa dit najaar erg in trek zijn. Verschoor: “Het seizoen om te kunnen kamperen wordt steeds langer, waarbij we ook een verbreding zien van het type klant.”

Over een heel seizoen genomen is Frankrijk altijd de meest gekozen vakantiebestemming bij Vacansoleil. Dit jaar staat echter Italië bovenaan, gevolgd door Frankrijk en Kroatië. “De boekingen volgden het nieuws over Corona dit jaar op de voet. Vandaar dat Italië en Kroatië onze toplanden waren deze zomer. Daar werden geen additionele maatregelen doorgevoerd”, aldus Verschoor. In Frankrijk werden extra maatregelen al vrij vroeg in het seizoen gecommuniceerd wat een drukkende werking heeft gehad op het aantal boekingen voor Frankrijk. Boekingen in Frankrijk stegen uiteindelijk weer met het vol raken van de campings in Italië en Kroatië.” Verschoor is blij met Spanje als nieuw verkoopland. “Vanaf juni zijn we daar gestart en de Spanjaard heeft ons gevonden en zijn ze volop gaan boeken bij ons. Een hele nieuwe markt waar we erg blij mee zijn.”

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel