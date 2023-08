De nieuwste Travelpro is uit, waarin je weer volop interviews, columns, achtergronden en specials kan vinden.

Jonas van Dorp (manager commercie en communicatie Groningen Airport Eelde) en Erik van der Waard (eigenaar Internoord Travel Group BV) kennen elkaar al jaren en gaan in deze editie met elkaar in gesprek.

Daarnaast gaan Linda van de Noort (Travel Counsellors), Lara Gulitz (Personal Touch Travel), Greet Rumpol (TravelXL Bart Limburg), Irene Berkhout (de Jong Intra Vakanties), Danielle Goedkoop (EURAM) en Angelique Schillings (The Travel Club) met elkaar in discussie over actuele onderwerpen in de branche.

TravelSpirit kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Travelpro praat met Michiel Stoffels (General Manager TravelSpirit over de plannen voor de organisatie. Maar niet alleen de toekomst van TravelSpirit wordt besproken, ook nemen we je in dit nummer mee naar de toekomst van de branche en het gebruik van AI.

Wist je dat er een nieuwe show is te bewonderen in Disneyland Paris? Hoofdredacteur Arjen Lutgendorff mocht als eerste deze show bijwonen. Veder hebben we een interview met Niky Terzakis (CEO Air Belgium) en met ‘Mister Jamaica’ Hans van Wamel die zijn 50e reis naar het Caribische eiland heeft gemaakt.

Maar er is nog veel meer te lezen. Wat dacht je van een reis naar Belize met Avila Reizen. De wildlife in Afrika. En alles over de wintersport of heb je toch liever winterzon?

