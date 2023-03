Lees nu de Travelpro van maart 2023 online

Deel dit artikel

De nieuwste Travelpro is uit, waarin je weer volop interviews, columns achtergronden, specials, enzovoorts vindt. Arjan Dijkshoorn (VakantieXperts en Kevin Ooms (Prijsvrij/D-reizen) interviewen elkaar in De Kuip, we spreken Ronald Raadsheer (ex-TravelXL), Sandra Hijgemann (The Travel Club), Tomas Jansen (Walt Disney Parks), Pieter Melieste en Lotte van der Kolk (ACSI Touroperating), Stephen Winter (Ponant), Ton Brinkman (VvKR), Jozef Verbruggen (Untamed Travelling), Davy van Acker (Hapag-Lloyd Cruises), Dick Vulto (Natuurhuisje.nl), Glenn Verelst (Seabourn), Thomas Harrison (Silversea), Arjan Kastelein (Personal Touch Travel), Cem Dal (Free Sun/Mimosa Reizen) en de mannen van The Travel Club (Alberto Vaccaro, Marco Beentjes, Hans de Zwart en Arjan Buijs). Veel leesplezier!

Auteur Arjen Lutgendorff