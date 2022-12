Lees nu Travelpro nr. 12 van december 2022 online!

Deel dit artikel

In deze editie: Isabelle Willemsens (Country Director Northern Europe Walt Disney Parks & Resorts bij The Walt Disney Company) en Frans Leenaars (CMO Western Europe & Director Customer Experience TUI Group) interviewen elkaar. Thiebout van den Bergh komt langs op de redactie met een nieuwe directeur voor de Nederlandse markt van het Oostenrijks Toeristenburo, Michael Strasser. Noël ten Thije (TravelXpert) over het roller coaster-jaar 2022. In dit nummer blikken we ook terug op 2022. Nemen we je mee naar Maleisië en Curaçao én lees je meer over Italië, Zuid-Amerika en de Middellandse Zee. Met columns van Paul Backer (Tioga Tours/Fly to the West) en Frank Oostdam (Directeur ANVR) en meer…

Author Sharon Evers