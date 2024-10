Leuk dat je de moeite neemt om deze speciale cruise-editie te lezen. Of je nu een ervaren reisprofessional bent of net begint met het adviseren van cruisevakanties, deze editie biedt waardevolle informatie en inspiratie om jouw klanten te helpen de unieke wereld van cruisen te ontdekken.

Het idee dat cruisen oubollig is, verdwijnt snel. Zoals Haroun en Floor van H&F Travel in hun verhaal uitleggen, groeit de interesse onder een breder publiek, inclusief jongere reizigers. Ze vertellen hoe cruisen, dat ooit hun persoonlijke passie was, uitgroeide tot hun specialisatie en uiteindelijk leidde tot het oprichten van hun eigen reisbureau. Dankzij hun ervaring weten zij als geen ander hoe belangrijk het is om de juiste cruise aan te bevelen, afgestemd op de wensen van elke klant.

Freek Sikkema (De Reis Expert) deelt zijn inzichten over het verkopen van een complete reiservaring, in plaats van enkel een cruise. Hij benadrukt het belang van het goed kennen van de klant en het afstemmen van de reis op hun specifieke wensen. Freek laat zien hoe deze persoonlijke aanpak niet alleen zorgt voor een zorgeloze vakantie, maar ook voor klanten die steeds weer terugkomen voor nieuwe avonturen op zee.

Renata Geurts van Personal Touch Travel vertelt hoe zij haar aanvankelijke twijfels over cruisen overwon en nu vol enthousiasme cruises aanbiedt.

Haar verhaal onderstreept het belang van persoonlijke ervaring voor reisadviseurs, zodat zij hun klanten met overtuiging kunnen adviseren. Renata’s ervaringen laten zien dat cruisen voor iedereen geschikt kan zijn, zolang de juiste match tussen klant en schip wordt gevonden.

Marcel von Rotz van Regent Seven Seas Cruises biedt een exclusieve blik op de toekomst van luxe cruisen. Hij onthult de naam van hun nieuwste schip, dat in 2026 te water zal gaan, en bespreekt de unieke ervaringen die Regent Seven Seas Cruises biedt. Hun focus op innovatie, service en luxe blijft centraal staan om passagiers een ongeëvenaarde ervaring te bieden.

Christina Lensen van Travel Counsellors deelt haar uitgebreide ervaring met cruisen en hoe zij haar klanten helpt de juiste keuze te maken voor hun eerste cruise. Ze benadrukt hoe belangrijk een perfecte eerste indruk is, omdat dit vaak bepalend is voor toekomstige cruisevakanties. Haar persoonlijke verhalen over exotische bestemmingen zoals de Galapagos en Antarctica bieden niet alleen waardevolle tips, maar ook inspiratie voor iedereen die op zoek is naar een bijzondere ervaring.

Deze editie biedt je praktische tips en inspirerende verhalen om je klanten beter te begrijpen en te bedienen. Of het nu gaat om luxe cruises, avontuurlijke expedities of familievriendelijke reizen, er is voor iedereen een passende cruise te vinden. Laat je inspireren door collega- reisprofessionals en ontdek de oneindige mogelijkheden die cruisen te bieden heeft.