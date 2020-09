Als je vroeger ergens mee zat, kon je jouw verdriet, woede, pijn, problemen, ergernissen op papier zetten en de brief versturen naar Mona van Story. 25 jaar de hitsensatie van het roddelblad. Zij had altijd een oplossing, maar dan ook echt áltijd. Zojuist opgezocht: op haar hoogtepunt kreeg Mona 700 brieven per dag. Problemen en evenveel oplossingen zat dus.

Dit was trouwens niet Mona Keijzer die tijdens haar studententijd een bijbaantje had. Had haar wel gepast. Brieven beantwoorden met standaard ‘het-komt-wel-goed-schatje’-antwoorden. Maar of ze worden waargemaakt? Je weet wel, die in maart beloofde reisbranchespecifieke steun. Heb jij ‘m al binnen?

De ogen zijn nu gericht op het derde steunpakket, dat duidelijkheid moet gaan bieden tot en met juni 2021. Met daarin een rol weggelegd voor de voucherbank, een plan van SGR en ANVR. Hoe en wat, daar moeten we nog even op wachten. Maar die paar weken ‘wachten’ kunnen er nog wel bij, toch? We wachten namelijk pas zo’n zes maanden… zes lange maanden.

Een half jaar lang zitten we al met z’n allen in deze ellende. Leefden we in de eerste maanden toe naar die magische 1 juli en riepen we – toen het zover was – te pas en te onpas: ‘We mogen weer’. De vlag ging uit, maar die hangt inmiddels halfstok. Want de jubelstemming werd vrij snel door de knipperlichtverkering van Buitenlandse Zaken en het reisadvies ingedamd en zijn we onderhand weer terug bij af. Lekker motiverend allemaal.

Hoelang gaat het nog duren? Wie het weet, mag het zeggen.

Volgens onderzoek van CBS krijgt onze sector de hardste klappen met een daling van 90%. Heel triest. Maar eerlijk is eerlijk, dat wisten we zonder onderzoek ook wel. Als het al niet een nog hoger percentage is.

Daarom, lieve Mona, de specifieke steunmaatregelen zijn hard nodig. Kneiterhard. En een beetje snel ook.

En nu hopen dat niet weer iemand – uit onze branche nog wel – het in zijn of haar hoofd haalt om in de media te roepen dat deze coronacrisis een zegen is… Doe even normaal!

Sharon Evers

Sharon@travelpro.nl

