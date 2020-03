Luchtvaartallianties roepen overheden en stakeholders samen op tot actie

Namens hun leden vragen oneworld®, SkyTeam en Star Alliance overheden en stakeholders om ondersteuning. De drie wereldwijde luchtvaartallianties roepen hen samen op actie te ondernemen om deze uitdagingen zonder precedent, waar de wereldwijde luchtvaartsector als gevolg van de COVID-19-pandemie mee te maken heeft, het hoofd te bieden.

De drie allianties, samen bijna 60 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd die meer dan de helft van de luchtvaart beheersen, scharen zich achter het verzoek van de International Air Transport Association (IATA). IATA vraagt de autoriteiten gedurende het zomerseizoen van 2020 de slotregels op te schorten nu de luchtvaartindustrie lijdt onder de uitzonderlijke terugloop in het aantal passagiers. De allianties verwelkomen de maatregelen die de afgelopen dagen al genomen zijn. Enkele toezichthouders hebben de slotregels tijdelijk opgeschort en de allianties dringen er bij andere op aan om snel te volgen. Ook vragen ze toezichthouders te overwegen de opschorting te verlengen voor het gehele seizoen.

De impact van COVID-19 op de luchtvaartindustrie is groot. IATA schat dat de wereldwijde commerciële luchtvaartindustrie een omzetverlies lijdt van 113 miljard Amerikaanse dollar. Naar verwachting is de impact te merken binnen de hele waardeketen die de luchtvaartindustrie ondersteunt. Het voorspelde omzetverliesscenario omvat niet het reisverbod dat onlangs is opgelegd door de VS en andere overheden. Het reisverbod van de VS voor Schengen-landen zorgt voor druk op de markt tussen de VS en Schengen, die in 2019 een waarde had van meer dan 20 miljard Amerikaanse dollar. Om de immense druk die de luchtvaartmaatschappijen momenteel ervaren te verlichten, en in navolging van het statement van IATA op 12 maart, vragen de drie luchtvaartallianties overheden wereldwijd met klem enerzijds zich voor te bereiden op de grote economische effecten als gevolg van maatregelen die genomen worden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en anderzijds alle mogelijke hulpmiddelen te evalueren om de luchtvaartindustrie in deze uitzonderlijke periode te ondersteunen.

Ook vragen de allianties andere stakeholders om hulp. Luchthavenexploitanten wordt met klem gevraagd de kosten voor landings- en overvliegrechten te evalueren om de financiële druk op luchtvaartmaatschappijen te beperken nu de passagiersaantallen snel dalen. Rob Gurney, CEO van oneworld: “In deze moeilijke, onzekere tijden is het belangrijk dat de luchtvaartindustrie nog nauwer samenwerkt met stakeholders. Op die manier kunnen we de negatieve impact van het virus beperken en samenwerken op vlakken die we wel onder controle hebben. Overheden moeten de maatregelen nemen die zij nodig achten om de verspreiding van COVID-19 te beperken, en zich voorbereiden op de grootschalige economische impact die deze maatregelen met zich meebrengen.”

Kristin Colvile, CEO en Managing Director van SkyTeam: “De menselijke en financiële impact van de COVID-19-pandemie op de luchtvaartindustrie is ongekend. Samen met zijn alliantiepartners en namens zijn leden dringt SkyTeam er bij alle betrokken instanties en stakeholders op aan om bijzondere maatregelen te nemen. Hieronder vallen ook de opschorting van slotregels en de verlaging van kosten voor landings- en overvliegrechten.”

Jeffrey Goh, CEO van Star Alliance: “Deze uitzonderlijke omstandigheden, die het resultaat zijn van de verspreiding van het coronavirus, vormen niet alleen een reële bedreiging voor de luchtvaartindustrie, maar ook voor de wereldwijde handel en sociale verbondenheid. Om de crisis het hoofd te bieden, zoeken luchtvaartmaatschappijen hun grenzen op. Daarnaast is het net zo cruciaal dat overheden en stakeholders verdere druk op de industrie voorkomen en, zoals hier en daar al gebeurt, maatregelen nemen die de toekomst van de reisindustrie veiligstellen.”

De leden van de drie wereldwijde allianties hebben strenge maatregelen getroffen om de impact van COVID-19 het hoofd te bieden. Zo hebben ze de capaciteit teruggebracht, kostenbesparende initiatieven opgezet, de schoonmaakprocedures aangescherpt en hun klantondersteuning uitgebreid.

De allianties reageren proactief om verdere impact van de snel veranderende beleidsscenario’s te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat de allianties door overheden en stakeholders worden gesteund, omdat ze een cruciale rol kunnen spelen in het verlichten van de ongehoorde druk waar internationale luchtvaartmaatschappijen in deze extreem uitdagende omstandigheden mee te maken hebben.

