Het ANVR-congres vindt van 13 tot en met 17 november plaats in Oman. Van Thijs van der Wijk van Hubby Esim, die alle congresgangers een gratis Esim aanbiedt tijdens het verblijf in Oman, kregen wij een leuke tip voor wie al meegaat of nog twijfelt om mee te gaan. Of je nu wel of niet meegaat of nog twijfelt, de tip van Thijs is een absolute aanrader. Luister naar de aflevering van ‘De Grote Podcastlas’ over het sultanaat en win het boek ‘De Wereld: het boek’.

De Grote Podcastlas

De Grote Podcastlas is de grootste aardrijkskundige podcast van Nederland. Elke week behandelen sociaalgeografen Max Gerritsen, Hugo Noordman en Leon Boelens een ander land op alle facetten. Het is in ‘De Grote Podcastlas’ ook al over Oman gegaan. Ga naar grotepodcastlas.nl/aflevering/oman om de aflevering te beluisteren of ga naar je favoriete app en zoek op ‘De Grote Podcastlas’.

In de podcast gaan Max, Hugo en Leon in op de mensen, de geschiedenis en de politiek van een land. Daarnaast bespreken ze de natuur, economie en toerisme en tot slot de kunst, muziek, keuken en sport. De Grote Podcastlas wordt opgenomen in de mini-huiskamerstudio in Utrecht. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impe.

Het perfecte cadeau voor wereldreizigers

Naast de podcast hebben de makers van ‘De Grote Podcastlas’ in samenwerking met De Speld het boek ‘De Wereld: het boek’ geschreven, uitgegeven door Unieboek | Het Spectrum. Laat je meevoeren op een wereldreis vol wetenswaardigheden over de natuur, het klimaat, de wereldbevolking en meer van dat soort randzaken. De wereld: het boek is met afstand het beste boek om nooit te mogen gebruiken bij een eindexamen aardrijkskunde. Het is niet alleen het perfecte cadeau voor wereldreizigers, maar ook het ultieme koffietafelboek voor iedereen die een koffietafel op de wc heeft.

Stof tot nadenken? De wereld: het boek bevat een objectieve recensie van elke vlag ter wereld. Daarnaast staat er in het boek alles wat je altijd al had willen weten over de inwoners van elk land, bedekt met de mantel der liefde, gevolgd door harde en nietsontziende feiten over de natuur. Een must-have voor iedereen die op de wereld leeft.

Voor wie nog niet bekend is met De Speld. De Speld brengt al meer dan vijftien jaar betrouwbaar nieuws en is het grootste satirische platform van het land. Naast actuele satire, schrijven de redacteuren van De Speld ook beschouwende boeken, zoals over de Nederlandse geschiedenis (Nederland: het boek) en over de toekomst (De toekomst: het boek). In 2022 verscheen bij Spectrum De Speld Sport winnende WK-gids, over het WK Voetbal in Qatar.

Win het boek

Win ‘De wereld: het boek’, het perfecte cadeau voor wereldreizigers! Wat moet je doen om te winnen? Luister naar grotepodcastlas.nl/aflevering/oman en geef ons het antwoord op de vraag: Over welke Nederlandse bondscoach van een nationaal team van Oman hebben de podcastmakers het? Mail je antwoord naar redactie@travelpro.nl. Wil je vriend worden van ‘De Grote Podcastlas’?